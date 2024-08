Matthäus äußert sich zu Bayerns Umgang mit Goretzka

München (dpa) - Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat sich in die Debatte um die Zukunft von Bayern-Profi Leon Goretzka eingemischt. «Wenn Goretzka denkt, dass er in München nicht mehr zum Zug kommt, muss er für sich entscheiden, was er macht», schrieb Matthäus in seiner Kolumne für Sky. «Ich finde den Umgang mit ihm, soweit ich es von außen beurteilen kann, fair.»