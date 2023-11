Matthäus überBVB: «Das ist keine Mannschaft»

Dortmund (dpa) - Die Schwächen von Borussia Dortmund in der Bundesliga lassen laut TV-Experte Lothar Matthäus auf ein grundsätzliches Problem schließen.

«Das ist keine Mannschaft, was zurzeit in Dortmund ist. Da spielt jeder für sich selbst», sagte der Fußball-Rekordnationalspieler in der Sendung «Sky90». Bei den jüngsten Liga-Niederlagen gegen den FC Bayern München (0:4) und den VfB Stuttgart (1:2) seien die Auftritte des BVB «unterirdisch» gewesen, urteilte Matthäus.