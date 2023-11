Mauritius und Mykonos: Erholter Wellinger teilt aus

Ruka/Ruhpolding (dpa) - Bevor es wieder ins winterliche Oberstdorf, nach Garmisch oder Skandinavien geht, hatte Andreas Wellinger erst einmal ganz andere Ziele. Im Frühjahr genoss er die Sonne in Mauritius, im Herbst eine kleine Sommerverlängerung auf der griechischen Insel Mykonos. Mit braun gebrannter Haut und großer Gelassenheit widmet sich der Skisprung-Olympiasieger kurz vor dem Saisonstart dem Sport und den Reportern, deren «geballte Power» ihn darauf hinweist, dass der Winter unmittelbar bevorsteht.

Wellingers Leidensweg war lang, seit dem Gold-Triumph von Pyeongchang 2018 prägten Rückschläge und Verletzungen seine wechselhafte Karriere. Das alles scheint der 28 Jahre alte Bayer aber inzwischen abgeschüttelt zu haben. Zwei WM-Medaillen im vergangenen Winter im slowenischen Planica zeugten von einem großen sportlichen Comeback. Und auch als Typ hat Wellinger wieder jene freche und von Leichtigkeit geprägte Art, die ihn in jungen Jahren besonders auszeichnete.

Als er auf Youngster Philipp Raimund und dessen Perspektiven angesprochen wird, sagt Wellinger ganz salopp: «Willst du damit sagen, ich bin ein alter Sack?» Es sei immer wieder gut, wenn die Jungen Druck erzeugen. So sei es bei ihm damals schon gewesen. «Je mehr nachkommt, desto akribischer werden die alten Säcke. Nur so können wir miteinander gewinnen», schildert Wellinger, der beim Weltcup-Auftakt im finnischen Ruka am kommenden Wochenende zum Favoritenkreis zählt, die Situation.