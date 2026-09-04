Fußball-Bundesliga

Medien: Musiala auf Schalke zurück im Bayern-Kader

Im Training ist der Jamal Musiala anfallsfrei. Jetzt steht seiner Rückkehr bei einem Spiel offenbar nichts mehr im Wege.

Vor Rückkehr in Bayern-Kader: Bayern-Jungstar Jamal Musiala (l. mit Trainer Vincent Kompany. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Vor Rückkehr in Bayern-Kader: Bayern-Jungstar Jamal Musiala (l. mit Trainer Vincent Kompany. (Archivbild)

München/Gelsenkirchen (dpa) - Jamal Musiala kehrt zum Bundesliga-Spiel des FC Bayern beim FC Schalke 04 offenbar in den Spieltagskader der Münchner zurück. Das berichten Sky und «Bild» übereinstimmend. Der Fußball-Nationalspieler sei am Freitagnachmittag mit der Mannschaft nach Düsseldorf geflogen. 

Der 23 Jahre alte Jungstar hatte zuletzt den Supercup gegen Borussia Dortmund, den Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart und das DFB-Pokal-Spiel in Osnabrück nach Zusammenbrüchen in zwei Testspielen verpasst. 

Kompany hatte um Normalität beim Umgang mit Musiala geworben 

Schon vor dem möglichen Comeback am Samstag (18.30 Uhr/Sky) hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany die Öffentlichkeit darauf vorbereitet, dass es bei Musiala in Zukunft wieder zu einem Anfall auf dem Platz kommen könnte. Der Belgier warb zugleich um größtmögliche Normalität im Umgang mit dem Profi: «Selbst, wenn es mal passieren würde an einem der 40, 50, 60 Spieltage, dann ist es für uns kein großer Alarm mehr.»

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Musiala ist an einer neurologischen Dysfunktion erkrankt, die zu sogenannten «Absencen» führen kann. Aktuell sei der Angreifer nach einer erneuten Anpassung der Medikation in den Trainingseinheiten anfallsfrei, berichtete Kompany: «Für ihn geht es wieder bergauf. Wir gehen schon seit einem längeren Zeitraum damit um.»

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