Champions League

Medien: Urbig kehrt beim FC Bayern ins Tor zurück

Wer steht gegen Atalanta Bergamo im Kasten des FC Bayern? Vielleicht sogar ein Teenager? Die Frage dürfte sich endgültig geklärt haben.

Jonas Urbig konnte nach seiner Gehirnerschütterung wieder trainieren. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Jonas Urbig konnte nach seiner Gehirnerschütterung wieder trainieren. (Archivbild)

München (dpa) - Der FC Bayern München wird einem Medienbericht zufolge mit Jonas Urbig im Tor heute (21.00 Uhr/DAZN) das Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo beginnen. Wie der TV-Sender Sky berichtet, wird der 22-Jährige eine Woche nach seiner Gehirnerschütterung im Achtelfinalhinspiel wieder im Kasten des deutschen Fußball-Rekordmeisters stehen.

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«Die Entscheidung wird rein medizinisch sein», hatte Trainer Vincent Kompany zuvor gesagt. Wenn alles normal verlaufe, «steht Jonas im Tor», erklärte der Bayern-Coach weiter. Wenn Urbig kein grünes Licht erhalte, werde es «eine andere Lösung» geben. Diese würde dann der erst 16 Jahre alte Leonard Prescott sein, hatte Kompany gesagt.

Kein Blitz-Comeback von Neuer

Urbig konnte nach seiner Gehirnerschütterung beim 6:1 im Hinspiel wieder trainieren. Eine womöglich überstürzte Rückkehr von Kapitän Manuel Neuer ist kurz nach einem zweiten Muskelfaserriss in der Wade nicht vorgesehen. Ersatzmann Sven Ulreich hatte sich bei seinem Comeback im Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen (1:1) einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen.

Der mögliche Gegner im Viertelfinale des FC Bayern steht schon fest. Es wäre Real Madrid, das sich am Dienstagabend im Achtelfinale gegen Manchester City durchsetzen konnte.

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