Basketball

Mehr als 50 Punkte Unterschied: Orlando kassiert Abreibung

Ohne den weiter verletzten Franz Wagner quälen sich die Orlando Magic in der NBA durch die Saison. In Toronto verliert das Team deutlich - und kassiert sogar 31 Punkte in Serie.

Ging mit den Orlando Magic in Toronto unter: Tristan da Silva (re). Foto: Frank Gunn/The Canadian Press/AP/dpa
Ging mit den Orlando Magic in Toronto unter: Tristan da Silva (re).

Toronto (dpa) - Die Orlando Magic sind in der NBA weiter außer Form und haben bei den Toronto Raptors eine heftige 87:139 (43:70)-Abreibung kassiert. Es war die siebte Niederlage in den letzten acht Spielen für die Magic, die ohne den weiterhin verletzt fehlenden Franz Wagner die direkte Qualifikation für die Playoffs zunehmend aus den Augen verlieren. 

Auf Platz acht der Eastern Conference liegt Orlando nun wieder drei Siege hinter Toronto und den Atlanta Hawks auf den letzten beiden direkten Playoff-Plätzen. Zumindest für das Play-in-Turnier ist Orlando acht Spiele vor Saisonende bereits sicher qualifiziert. Überhaupt stehen alle 20 Teams, die die Postseason erreichen werden, schon frühzeitig fest.

Höchster Saisonsieg für Toronto

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In Toronto legte Orlando einen guten Start hin und führte bis Mitte des ersten Viertels. Doch dann gelang dem Team plötzlich gar nichts mehr und die Raptors holten 31 Punkte in Folge. Von dieser Serie erholten sich die Magic nicht mehr. Für Toronto war es der höchste Saisonsieg.

Die beiden Deutschen Tristan da Silva und Moritz Wagner waren noch zwei der besseren Magic-Profis. Da Silva stand in der Startformation und erzielte zwölf Punkte, Wagner kam von der Bank auf sieben Punkte und vier Rebounds. Dagegen traf etwa Starspieler Paolo Banchero nur drei von 14 Würfen.

Titelverteidiger weiter in der Spur

Bestes Team der Liga ist weiterhin Titelverteidiger Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein. Im Topspiel gegen den NBA-Cup-Sieger New York Knicks siegten die Thunder mit 111:100.

Starspieler Shai Gilgeous-Alexander erzielte 30 Punkte und baute seine historische Rekordserie auf 135 Spiele in Folge mit mindestens 20 Punkten aus. Hartenstein stand wie gewohnt in der Startformation und verbuchte sechs Punkte und 13 Rebounds. Die Thunder haben 14 ihrer letzten 15 Spiele gewonnen.

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