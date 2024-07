Meister Leverkusen eröffnet Saison in Mönchengladbach

Frankfurt/Main (dpa) - Meister Bayer Leverkusen muss die 62. Spielzeit in der Fußball-Bundesliga in der Fremde eröffnen. Die Werkself bestreitet das Saisonauftaktspiel am 23. August (20.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach. Dies gab die Deutsche Fußball Liga gut zwei Stunden vor der Veröffentlichung der kompletten Spielpläne bekannt.