Mihambo feiert überzeugenden Heimsieg beim Istaf Indoor

Die Olympiasiegerin sprang zum Abschluss ihrer Hallensaison mit 6,95 Metern ihre größte Weite in diesem Winter und kann sich damit im Olympia-Jahr beruhigt in die Vorbereitung auf die Freiluftsaison verabschieden. Auf einen Start bei der Hallen-WM am kommenden Wochenende in Glasgow verzichtet die 30-Jährige.