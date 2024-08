Mit Eisbeuteln in Runde drei: Niemeier trumpft auf

New York (dpa) - Mit Eisbeuteln auf dem Kopf kämpfte Jule Niemeier gegen die Mittagssonne von New York und jubelte nach überstandener Hitzeprüfung. Erstmals seit zwei Jahren hat die Dortmunder Tennisspielerin wieder die dritte Runde bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Die 25-Jährige setzte sich bei den US Open mit 6:4, 6:0 gegen Moyuka Uchijima durch.