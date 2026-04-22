Mit Gesicht auf Boden geprallt: NBA-Star Wembanyama verletzt

San Antonio (dpa) - Die San Antonio Spurs haben ihr zweites Playoff-Spiel in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA überraschend verloren und müssen zudem den Ausfall von Topstar Victor Wembanyama verkraften. Die Texaner unterlagen den Portland Trail Blazers mit 103:106, agierten dabei aber große Teile des Spiels ohne ihren französischen Ausnahmespieler.

Nach einem Foulspiel von Portlands Jrue Holiday schlug Wembanyama im zweiten Viertel hart mit dem Gesicht auf dem Boden auf und zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Damit droht der 22-Jährige für die kommenden Spiele auszufallen.

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Auch ohne Wembanyama, der vor dem Spiel seine Auszeichnung als bester Defensivspieler der Saison erhalten hatte, lagen die Spurs lange auf Siegkurs. Noch früh im letzten Viertel führte San Antonio mit 14 Punkten. Doch danach gelang der eigenen Offense nur noch wenig, während die Trail Blazers das Spiel noch drehen konnten. Scoot Henderson war mit 31 Punkten der herausragende Spieler der Gäste. In der Best-of-seven-Serie steht es damit 1:1.

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Lakers gewinnen erneut - Celtics kassieren Rückschlag

Derweil feierten die personell gebeutelten Los Angeles Lakers den zweiten Sieg im zweiten Playoff-Spiel. Weiterhin ohne den verletzten Topstar Luka Doncic gewannen die Kalifornier gegen die Houston Rockets mit 101:94 und führen die Serie mit 2:0 an. Auffälligster Spieler war erneut Altstar LeBron James, der 28 Punkte zum Sieg beisteuerte. Aber auch Marcus Smart (25) und der im Auftaktspiel herausragende Luke Kennard (23) erzielten mehr als 20 Punkte.