Der langjährige Bundesliga-Coach unter anderem von RB Leipzig war zuletzt als möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel gehandelt worden, der den deutschen Fußball-Rekordmeister nach der enttäuschenden Saison verlassen muss. «Brennen» würde es an vielen Orten, fügte Rangnick auf eine weitere Nachfrage mit Bezug auf die derzeitige Krisenstimmung bei den Bayern an. Das sei kein Grund, dass sein Name ins Spiel gebracht werde.

Österreich und Ralf Rangnick fahren zur Fußball-EM in Deutschland. Mit einem Sieg in Aserbaidschan machen die Österreicher das Ticket vorzeitig klar - obwohl es kurz vor Schluss turbulent wird.

Beim Turnier in Deutschland trifft Österreich in der Gruppe D auf Frankreich, Polen und die Niederlande. Quartier wird Rangnick mit seiner Auswahl in Berlin beziehen, in dem Hotel, in dem bei der WM 2006 die deutsche Mannschaft gewohnt hatte.