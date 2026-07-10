Keine Rückkehr in die Heimat

Morddrohungen gegen Kolumbiens WM-Fußballer Campaz

Morddrohungen gegen WM-Fußballer erinnern in Kolumbien an das finsterste Kapitel seiner Fußball-Geschichte. Welche Folgen so etwas für Jaminton Campaz hat.

Drohungen nach Fehlschuss gegen die Schweiz: Jaminton Campaz. (Archivbild) Foto: Lindsey Wasson/AP/dpa
Drohungen nach Fehlschuss gegen die Schweiz: Jaminton Campaz. (Archivbild)

Bogotá (dpa) - Der kolumbianische Fußballverband hat Morddrohungen gegen Nationalspieler Jaminton Campaz und seine Familie nach dem WM-Aus der Südamerikaner öffentlich gemacht und scharf verurteilt. «Kein Sportler und kein Mitglied seines engsten Umfelds sollte Einschüchterungen ausgesetzt sein, nur weil er sein Land im Sport vertritt», hieß es in einer Stellungnahme. 

Wie «One Football» berichtete, hat sich der 25 Jahre alte Stürmer dazu entschieden, aus Sicherheitsgründen vorerst nicht in seine Heimat zurückzukehren. Campaz hatte bei der Achtelfinal-Niederlage im Elfmeterschießen gegen die Schweiz in der Verlängerung die Chance zum Siegtreffer vergeben.

Bittere Erinnerungen an Andrés Escobar

In Kolumbien ist man besonders für solche Drohungen sensibilisiert: Während der Weltmeisterschaft 1994 ebenfalls in den USA erzielte Verteidiger Andrés Escobar bei der 1:2-Niederlage gegen das Gastgeber-Team ein Eigentor. Tage nachdem die Mannschaft ausgeschieden war und nach Hause zurückgekehrt war, wurde Escobar in Medellín ermordet. Die Tat sorgte weltweit für Entsetzen. 

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Kolumbiens Fußballverband hat die Generalstaatsanwaltschaft des Landes aufgefordert, die Ermittlungen zur Identifizierung der Hintermänner der Drohungen gegen Campaz zu forcieren. «Zum Fußball gehören auch schwierige Momente», schrieb der beim argentinischen Verein Rosario Central unter Vertrag stehende Profi. «Mein Kolumbien, bitte lasst uns den Respekt niemals aus den Augen verlieren. Wir mögen unterschiedlicher Meinung sein oder Frustration und Traurigkeit empfinden, aber keine Leidenschaft rechtfertigt Hass oder ein Leben in Angst.»

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