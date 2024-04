Münchner Trainerkandidat Rangnick: «Gab Kontaktaufnahme»

«Es gab eine Kontaktaufnahme von Bayern München, darüber habe ich auch den ÖFB informiert. Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis», sagte Rangnick dem Internetportal «90minuten.at» in Wien.

Das Reim-Motto der Österreicher für die EM in Deutschland steht - und der Vertrag von Trainer Ralf Rangnick verlängert sich automatisch. BVB-Profi Marcel Sabitzer bekommt Gänsehaut.

Ralf Rangnick als künftiger Bayern-Trainer? Diese Idee klingt interessant - nicht aber für den ehemaligen RB-Coach, wie er versichert. Mit Österreich will er nach der EM Richtung WM aufbrechen.

Nach Rangnicks Darstellung hat der deutsche Fußball-Rekordmeister noch kein festes Interesse an ihm hinterlegt. «In dem Moment, wo die Bayern sagen würden: Wir wollen Sie. Und dann muss ich mich fragen: Will ich das überhaupt?», antwortete Rangnick auf die Frage, wann es für ihn Grund gäbe, sich mit dem FC Bayern zu beschäftigen. Offizielle Aussagen des FC Bayern in dieser Personalie gab es zunächst nicht.