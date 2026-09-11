Musiala glücklich: Das Gefühl «eine Weile nicht gehabt»

München (dpa) - Auf diesen Moment hatten sie beim FC Bayern sehnsüchtig gewartet – allen voran natürlich Jamal Musiala selbst. Dass der 23 Jahre alte Nationalspieler bei seinem Startelf-Comeback mit seinem Tor kurz nach der Pause das 5:0-Schützenfest des deutschen Meisters gegen FK Bodö/Glimt auf der großen Champions-League-Bühne einleitete, «das sind so Geschichten, die der Fußball schreibt», kommentierte Sportvorstand Max Eberl.

«Richtig glücklich» war Musiala, als er nach diesem «super Moment» bei DAZN einen Einblick in seine Gefühlswelt gab. «Ich bin sehr glücklich für mich selbst», sagte er. Und Musiala sprach öffentlich ein großes Dankeschön aus: «Ich habe vom Trainerteam, von der Mannschaft, von Bayern viel Support bekommen.»

Nach seiner Einwechslung auf Schalke am vergangenen Wochenende war es ein ganz besonderer Schritt nach seinen Zusammenbrüchen in zwei Testspielen in der Saisonvorbereitung, die für die Öffentlichkeit Schreckmomente waren. Er dürfte die Rückkehr zu einer professionellen Normalität beschleunigen.

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Zurück zu «einem leichten Gefühl auf dem Platz»

«Ich will einfach meine Leistung wieder bringen», sagte Musiala, der eineinhalb schwere Jahre hinter sich hat. Bei der Club-WM im Sommer 2025 hatte er sich einen Beinbruch inklusive schwerer Sprunggelenksverletzung zugezogen. Dazu kam die Erkrankung an einer neurologischen Dysfunktion, die zu kurzzeitigen Ausfällen führen kann. «Dieses Thema ist nichts Neues für mich», sagte er.

«Schritt für Schritt» will er nun wieder «mit einem leichten Gefühl auf dem Platz» agieren und mit Freude und Spaß zurück auf sein Leistungslevel kommen. «Das Gefühl, das ich heute gehabt habe, habe ich eine Weile nicht gehabt», sagte der Offensiv-Zauberer nach seinem 65-Minuten-Einsatz.

Foto: Sven Hoppe/dpa Jamal Musiala am Boden - aber diesmal mit einem Lächeln im Gesicht. Es war nichts passiert.

Vincent Kompany hatte Musiala überraschend von Anfang an aufgeboten. «Als er wusste, dass er startet, hat man sofort gesehen, dass er glücklich ist», sagte der Trainer nach dem Spiel. Die innige Umarmung von Kompany und Musiala bei dessen Auswechslung sagte viel aus über ihr Verhältnis. Für Kompany ist nun wieder die Phase erreicht, «ab wann es wieder nur um Leistung geht».

Eberl: Es passt sehr gut im Moment

«Es kommt wieder Normalität rein», betonte auch Sportvorstand Eberl. «Und das ist das Schönste für ihn: Jamal sagt immer, auf dem Platz fühlt er sich am wohlsten.» Gegen Bodö/Glimt gelang Musiala nicht alles. Aber in einigen Szenen deutete er an, was er dem FC Bayern und dem Team geben kann.