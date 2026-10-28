DFB-Pokal

Nach Aufholjagd: Bayer 04 wendet Pokal-Aus gegen Nürnberg ab

Zweitligist Nürnberg führt in Leverkusen nach einer halben Stunde mit 2:0 und lässt zunächst keinen Klassenunterschied erkennen. Doch Bayer schlägt zurück und dreht die Partie.

Leverkusens bejubelt den Anschlusstreffer zum 1:2. Foto: Federico Gambarini/dpa
Leverkusens bejubelt den Anschlusstreffer zum 1:2.

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist dank einer fulminanten Aufholjagd ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Gegen den Zweitliga-Zweiten 1. FC Nürnberg mit Trainer Miroslav Klose drehte die Mannschaft von Trainer Carles Martínez einen 0:2-Rückstand noch in ein 5:2 (1:2). 

Rafael Lubach (13. Minute) und Sigurd Haugen (30.) hatten die zunächst forschen Gäste vor 29.681 Fans in Führung gebracht. Edmond Tapsoba (41. und 49.) leitete mit je einem Treffer kurz vor und nach der Pause die Wende ein, ehe Patrik Schick mit einem verwandelten Elfmeter (70.), Jonas Hofmann (78.) und Lucas Vázquez (89.) den am Ende zu hoch ausgefallenen Sieg für die Werkself perfekt machten. 

Der FCN schlägt zweimal zu

Zunächst hatte Leverkusens Nathan Tella früh die Führung auf dem Kopf, verfehlte das Tor aus zentraler Position jedoch knapp (11.). Die Gäste machten es besser: Nach einer Kombination über mehrere Stationen kam Lubach im Rückraum an den Ball. Der Vertreter des verletzten FCN-Torjägers Mohamed Ali Zoma vollendete mit einem platzierten Linksschuss ins rechte untere Eck.

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Nürnberg jubelt in Leverkusen über den Treffer zum 2:0. Foto: Federico Gambarini/dpa
Nürnberg jubelt in Leverkusen über den Treffer zum 2:0.

Auch danach war kein Klassenunterschied zu erkennen. Stattdessen konterten zwei Nürnberger Startelfdebütanten die Gastgeber eiskalt aus. William Böving dribbelte sich stark bis an den gegnerischen Sechzehner durch und legte den Ball flach an den langen Pfosten, wo Haugen nur noch einschieben musste. Vor den rund 3.000 mitgereisten Club-Fans im ausverkauften Gästeblock bejubelte er so seinen ersten Treffer im FCN-Trikot.

Zwei Standard-Tore bringen Leverkusen zurück 

Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit wurde Leverkusen druckvoller. Kapitän Tapsoba traf nachg einer Ecke mit der Schulter zum 1:2. Der VAR überprüfte die Szene auf Handspiel, erkannte den Treffer jedoch an.

Drei Wechsel zur Pause verliehen Bayer weiteren Schwung. Neben Torjäger Schick kam auch Ibrahim Maza, der beim Ballon d'Or am Montag Platz neun in der Kategorie der weltbesten U21-Spieler belegt hatte. Beinahe eine Kopie des Anschlusstreffers führte dann zum Ausgleich: Aleix García fand mit einer Ecke Tapsobas Kopf, doch FCN-Keeper Reichert parierte zunächst. Den Abpraller verwertete der Kapitän dann aber zum 2:2.

Elfmeter bringt Leverkusen auf die Siegerstraße

Nach dem Ausgleich erhöhte Leverkusen den Druck und brachte Nürnberg immer wieder in höchste Not. Alexsio Kalogeropoulos verhinderte zunächst die Führung, ehe Reichert stark gegen Schick parierte (63.). Einen García-Freistoß lenkte die FCN-Mauer über das Tor (66.). Doch dann brachte Kalogeropoulos Schick im Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Tscheche trotz eines Ausrutschers. Hofmann machte mit dem 4:2 dann alles klar, ehe Vázques sogar noch den fünften Treffer nachlegte.

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