Valencia (dpa) - Fünf Tage nach dem Gewinn seines achten MotoGP-Titels hat Motorrad-Star Marc Márquez seinen Rücktritt angekündigt. Die Entscheidung wurde während des ersten Freien Trainings beim Saisonfinale in Valencia bestätigt. «Es ist offiziell, Marc Márquez hat beschlossen, sich aus dem Rennsport zurückzuziehen», hieß es in einer Mitteilung seines Ducati-Werksteams.

Nach mehreren Operationen und teils schweren Verletzungen hatte sich der inzwischen 33-Jährige bereits in der Vorsaison an die Spitze der Königsklasse zurückgekämpft. In Portugal bejubelte er am vergangenen Wochenende seinen insgesamt zehnten WM-Titel, obwohl er in dieser Saison zeitweise schon 102 Punkte hinter der WM-Spitze gelegen hatte. Je einmal hatte er zuvor auch in der 125-ccm-Klasse und der Moto2 triumphiert.

Auf Instagram verabschiedete sich der Spanier von seinen Fans. «Wir haben Geschichte geschrieben», hieß es in seinem Beitrag. «Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Danke an alle, die Teil dieser Reise waren. Das wird mein letztes Rennen in der MotoGP sein.» Márquez hält seit Sonntag sowohl den Rekord als jüngster MotoGP-Weltmeister als auch den als ältester Champion der MotoGP-Ära.