Nach dem Kater nach Katar: Neu-Angriff auf Verstappen

Las Vegas (dpa) - Nach der rauschenden WM-Party in der Stadt der Sünde bleibt Max Verstappen nicht viel Zeit zur Erholung vom Titel-Kater. Die geschlagene und teils gedemütigte Formel-1-Konkurrenz will die Rennen am Sonntag in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi schon zur Vorbereitung der Attacke in der Saison 2025 auf den nun sogar viermaligen Weltmeister nutzen. «Niemand ist unschlagbar», betonte Las-Vegas-Sieger George Russell von Mercedes: «Ich denke, wir sind bereit, diese Herausforderung jetzt anzunehmen.»