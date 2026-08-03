Nach fünftem Tour-Sieg: Pogacar startet auch bei der Vuelta

Monte Carlo (dpa) - Gut eine Woche nach seinem fünften Gesamtsieg bei der Tour de France hat Radstar Tadej Pogacar seine Teilnahme an der Vuelta bestätigt. Damit will der slowenische Weltmeister eine der wenigen Lücken in seiner beachtlichen Erfolgsbilanz schließen. Die dreiwöchige Spanien-Rundfahrt, die am 22. August in Pogacars Wahlheimat Monaco beginnt, hat der 27-Jährige bislang nicht gewonnen. Bei seinem bislang einzigen Start 2019 wurde er Dritter.

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Gewinnt Pogacar die Vuelta, wäre er der neunte Radprofi mit Siegen bei allen drei Grand Tours. Zuletzt war dies seinem Rivalen Jonas Vingegaard geglückt. Neben seinen fünf Tour-Siegen hat Pogacar 2024 auch den Giro d'Italia gewonnen. Nach der Frankreich-Rundfahrt hatte er einen Start bei der Vuelta noch offen gelassen.

Alle Grand Tours in einem Jahr?

Radsport-Legende Eddy Merckx traut Pogacar auch zu, alle drei großen Rundfahrten innerhalb einer Saison zu gewinnen. Dann müsste der Slowene aber wohl Abstriche bei den großen Klassikern machen.

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