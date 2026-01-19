Tennis

Nach Maria: Auch Seidel bei Australian Open raus

Die deutschen Tennisspielerinnen erwischen in Melbourne einen schlechten Start in die Australian Open. Nach dem Aus von Ella Seidel und Tatjana Maria liegen die Hoffnungen am Dienstag auf einem Duo.

Ella Seidel muss weiter auf ihren ersten Sieg bei einem Grand Slam warten. Foto: Frank Molter/dpa
Melbourne (dpa) - Ella Seidel muss weiter auf ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier warten. Die 20 Jahre alte Hamburgerin verlor bei den Australian Open ihr Auftaktmatch gegen die Russin Oxana Selechmetewa mit 3:6, 6:3, 0:6 und schied damit in Melbourne als zweite deutsche Tennisspielerin in der ersten Runde aus. Zuvor hatte sich bereits Tatjana Maria der Kroatin Petra Marcinko mit 3:6, 5:7 geschlagen geben müssen.

Seidel erwischte gegen Selechmetewa eigentlich einen guten Start und lag schnell ein Break vorne. Danach leistete sich die Norddeutsche aber zu viele vermeidbare Fehler und gab den ersten Satz ab. Im zweiten Durchgang steigerte sich Seidel, spielte druckvoller und schaffte den Satzausgleich. Doch dann verlor sie wieder ihren Rhythmus und musste sich nach 1:47 Stunden geschlagen geben.

Am Dienstag haben Eva Lys und Laura Siegemund noch die Chance, die deutsche Frauen-Bilanz in Melbourne aufzubessern. Lys spielt gegen die Rumänin Sorana Cirstea, Siegemund bekommt es mit der Usbekin Ljudmila Samsonowa zu tun.

