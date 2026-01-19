Nach Maria: Auch Seidel bei Australian Open raus

Melbourne (dpa) - Ella Seidel muss weiter auf ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier warten. Die 20 Jahre alte Hamburgerin verlor bei den Australian Open ihr Auftaktmatch gegen die Russin Oxana Selechmetewa mit 3:6, 6:3, 0:6 und schied damit in Melbourne als zweite deutsche Tennisspielerin in der ersten Runde aus. Zuvor hatte sich bereits Tatjana Maria der Kroatin Petra Marcinko mit 3:6, 5:7 geschlagen geben müssen.

Seidel erwischte gegen Selechmetewa eigentlich einen guten Start und lag schnell ein Break vorne. Danach leistete sich die Norddeutsche aber zu viele vermeidbare Fehler und gab den ersten Satz ab. Im zweiten Durchgang steigerte sich Seidel, spielte druckvoller und schaffte den Satzausgleich. Doch dann verlor sie wieder ihren Rhythmus und musste sich nach 1:47 Stunden geschlagen geben.