Winterspiele in Italien

Nach Platz vier: Biathletin Voigt mit Social-Media-Pause

Vanessa Voigt sah sich schon oft mit Hass-Nachrichten im Internet konfrontiert. In Antholz schrammt sie knapp am Podest vorbei - und will sich jetzt ganz auf den Sport konzentrieren.

Vanessa Voigt lief knapp 13 Sekunden an Bronze vorbei. Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Vanessa Voigt lief knapp 13 Sekunden an Bronze vorbei.

Antholz (dpa) - Nach der knapp verpassten Bronzemedaille im Biathlon-Einzel bei den Olympischen Winterspielen verordnet sich Vanessa Voigt eine Social-Media-Pause. «Wir sehen/hören uns nach Olympia. Hier wird es jetzt ruhig - mein Fokus liegt woanders. Die Menschen, die wirklich zählen, wissen, wie sie mich erreichen», schrieb die 28 Jahre alte Thüringerin bei Instagram.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Voigt ist stolz auf ihren vierten Platz

Zuvor hatte sie der ARD gesagt: «Klar, es sind wieder diese ewigen Themen, Laufzeit, Schießzeit, ich werde es jetzt schon wieder hören im Internet, wie es wieder drunter und drüber geht.» Aber sie habe ohne Schießfehler ihr Bestes gegeben, «ich habe im olympischen Rennen wieder meine beste Leistung ausgepackt, ich kann mir nichts vorwerfen».

Voigt sah sich mit Kritik und Hass-Nachrichten konfrontiert, nachdem sie bei Olympia zum zweiten Mal nacheinander über 15 Kilometer das Podest verfehlt hatte. Am Mittwoch fehlten 12,9 Sekunden zur Medaille. «Während viele wieder kritisch über meine Laufzeit und Schießzeiten sprechen, stehe ich hier – und bin verdammt stolz», schrieb Voigt nach ihrem stärksten Saison-Auftritt: «Denn kaum jemand redet über den Leistungs- und Trainingsrückstand, der entsteht, wenn ein Großteil einer vorolympischen Weltcupsaison wegbricht.»

«Es ist noch nicht vorbei»

Im vergangenen Jahr hatte sie ihre Saison vorzeitig abbrechen müssen, weil ihr Körper streikte. Auch eine Teilnahme an der WM in der Schweiz war im Frühjahr 2025 unmöglich. Voigt kämpfte sich in der Saisonvorbereitung wieder an das Weltcup-Niveau heran. Die Olympia-Qualifikation schaffte sie souverän, außerdem stand sie mit der Frauen-Staffel in diesem Winter schon auf dem Podest. Auch der Olympia-Auftakt gelang, mit der Mixed-Staffel hatte Voigt am Sonntag überraschend Bronze gewonnen.

Vier weitere Renneinsätze sind für sie in Südtirol noch möglich. «Es ist noch nicht vorbei. Das war erst die zweite Medaillenchance», schrieb Voigt. Insgesamt hat sie mit Staffeln in ihrer Karriere bereits jeweils zwei Medaillen bei Olympischen Winterspielen und Weltmeisterschaften gewonnen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Grotian und Preuß im Sprint von Antholz auf dem Podest
Biathlon-Weltcup

Grotian und Preuß im Sprint von Antholz auf dem Podest

Selina Grotian und Franziska Preuß sorgen beim Auftakt der WM-Generalprobe für ein tolles Ergebnis. Im Sprint ist nur eine Französin stärker.

23.01.2025

Biathletinnen Voigt und Preuß in Hochfilzen auf dem Podest
Weltcup in Österreich

Biathletinnen Voigt und Preuß in Hochfilzen auf dem Podest

Die deutschen Biathletinnen zeigen wieder eine starke Leistung. Vanessa Voigt ist als Zweite die beste. Das Gelbe Trikot nimmt Franziska Preuß aus Hochfilzen mit.

14.12.2024

Voigt/Strelow verpassen in Single-Mixed-Staffel Medaille
Biathlon-WM

Voigt/Strelow verpassen in Single-Mixed-Staffel Medaille

Die dritte WM-Medaille war das Ziel. Vanessa Voigt und Justus Strelow verpassen sie aber. An der Schießleistung liegt das nicht.

15.02.2024

Weltcup in Antholz

Biathleten Voigt und Strelow siegen in Single-Mixed-Staffel

Vanessa Voigt und Justus Strelow gewinnen souverän das Single-Mixed-Rennen in Antholz. Im Gegensatz zur Konkurrenz zeigt sich das deutsche Biathlon-Duo sehr treffsicher am Schießstand.

20.01.2024

Weltcup in Antholz

Voigt zittert und wird Vierte - Biathletin dennoch zufrieden

Vanessa Voigt ist eine der besten Schützinnen im Biathlon-Weltcup. Das zeigt sie beim Einzel in Antholz. Das Podest verpasst sie dennoch knapp. Eine Schweizerin bejubelt ihren Premierensieg.

19.01.2024