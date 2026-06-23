Nach Schlotterbeck-Aus ist «Buhmann» Rüdiger wieder wichtig

Winston-Salem (dpa) - Schon bei der Rückkehr aus Toronto nach Sieg Nummer zwei war Antonio Rüdiger als hilfsbereiter Ersatzmann für Nico Schlotterbeck eingesprungen. Er trug nach der Landung des DFB-Fliegers auf dem Smith Reynolds Airport in Winston-Salem auf seinem starken Arm den zweijährigen Sohn seines am Fuß verletzten Abwehrkollegen die Gangway herunter.

«PAPA» stand in weißen Lettern über der Nummer 15 auf dem blauen DFB-Trikot, das Schlotterbeck Junior anhatte. Wenn die deutschen Fußballer am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador erstmals bei der WM in den blauen Shirts spielen, wird nach dem bitteren WM-Aus von Schlotterbeck der Mann mit der Nummer 2 seinen Platz im Finalstadion von East Rutherford einnehmen.

Für alle Szenarien bereit

Ex-Abwehrchef Rüdiger, zum Turnierstart nur die Nummer drei unter den Innenverteidigern hinter Jonathan Tah und Schlotterbeck, rückt schlagartig in den Fokus. Der erfahrene Profi von Real Madrid ist plötzlich wieder wichtig.

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Foto: Christian Charisius/dpa Plötzlich wieder mittendrin und im Fokus: Antonio Rüdiger (Nr. 2) während einer Trinkpause gegen die Elfenbeinküste.

Rüdiger ist lange im Fußball-Geschäft dabei. Insofern hatte er nach dem 2:1 gegen die Elfenbeinküste bereits eine gewisse Vorahnung, dass es mit seiner Reservistenrolle vorbei sein könnte. «Ich muss für alle Szenarien bereit sein», sagte er in Toronto, wo er Schlotterbeck schon in der zweiten Hälfte abgelöst hatte. Die Rolle als Bankdrücker ist für ihn schnell wieder vorbei.

Lob vom Bundestrainer

Der Bundestrainer bedauert natürlich den Verlust von Linksfuß Schlotterbeck. Aber Julian Nagelsmann hatte Rüdiger schon nach dem 45-Minuten-Einsatz gegen die Ivorer explizit gelobt und das Vertrauen ausgesprochen: «Antonio, finde ich, hat es gut gemacht, sehr konzentriert. Es war nicht leicht, wenn du so ins Spiel reinkommst. Es so gut zu machen, finde ich super, wenn du diesen krassen Spielrhythmus aus den letzten zwei, drei Wochen nicht hast.»

Jetzt muss der robuste Zweikämpfer schnell den WM-Rhythmus aufnehmen. Beim Reservistentraining war er bei intensiven Steigerungsläufen zu sehen. «Als Fußballer ist es nicht einfach, auf der Bank zu sitzen», hatte der jahrelang als Stammspieler gesetzte Vize-Kapitän bekannt. Seine Rückstufung hatte er dennoch klaglos hingenommen. «Es sei den Jungs gegönnt», sagte er mit Blick auf die Konkurrenten Tah und Schlotterbeck.

Foto: Federico Gambarini/dpa Steigerungsläufe vor dem ersten WM-Startelfeinsatz.

Über Bayern-Profi Tah äußerte er sogar ohne innere Überwindung: «Er ist der neue Chef.» Tah hat das sehr beeindruckt: «Es ist immer schön, lobende Worte zu bekommen. Aber bei Toni ist es schon etwas Besonderes, wenn man sich anguckt, was er für Deutschland erreicht hat als Real-Madrid-Spieler. Er ist wirklich ein großer Spieler, der viel erreicht hat in seiner Karriere.»

Auf Neu-Chef Tah und Ex-Chef Rüdiger wird es als neues Defensiv-Bollwerk besonders ankommen, wenn in Amerika Großes gelingen möchte. Rüdiger hat dieses Ziel. Zumal es für den ältesten Feldspieler im deutschen Kader ziemlich sicher das letzte WM-Turnier ist. Bei der nächsten Endrunde 2030 ist er 37.

2017 zählte der 84-malige Nationalspieler zum jungen Siegerteam beim Confederations Cup in Russland. Die großen Turniere danach verliefen für ihn frustrierend. Zweimal Vorrunden-Aus bei den WM-Endrunden 2018 und 2022, Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 und Viertelfinal-K.o. bei der Heim-EM 2024. Bei seiner dritten WM ist der Einstieg geglückt. «So ins Turnier zu starten, ist sehr gut. Wir wissen, was passiert ist in der Vergangenheit», sagte Rüdiger.

Rüdiger polarisiert wie Kumpel Sané

Beim Abwehrhünen werden in den kommenden Spielen alle besonders genau schauen. Rüdiger weiß, dass er ein Spieler ist, der wie sein Kumpel Leroy Sané polarisiert. Nach einigen kontroversen Aktionen haftet ihm ein Bösewicht-Image an. «Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, warum das so ist», sagte er dazu.

Gerade in der Social-Media-Welt, «da bin ich der Buhmann». Er nimmt das inzwischen so hin. «Das ist für mich okay.» Er bleibe lieber «in der realen Welt». Er beschäftige sich nur mit «seriöser Kritik». Diese sei «immer willkommen».

Foto: Jan Woitas/dpa Zwei Umstrittene, die sich bestens verstehen: Beifahrer Antonio Rüdiger und Fahrer Leroy Sané (r) im Golfcart auf dem Weg zum Trainingsplatz. (Archivbild)

Vielleicht versteht er sich auch darum so gut mit dem immer wieder harsch kritisierten Sané. Beide haben in Amerika jedenfalls miteinander auffällig viel Spaß. Das ist etwa zu beobachten, wenn Fahrer Sané und Beifahrer Rüdiger in Winston-Salem mit dem Golfcart in wilder Fahrt zum Trainingsplatz düsen.

Kimmichs Plädoyer

Innerhalb der Mannschaft ist Rüdiger kein Problemfall, sondern anerkannt. Joshua Kimmich hielt beim Start ins WM-Jahr im März ein Plädoyer für ihn. «Ich habe manchmal das Gefühl, wir in Deutschland vergessen, was der Toni die letzten drei, vier Jahre abgeliefert hat», sagte Kimmich mit Blick auf dessen Leistungen und Status bei Real Madrid.