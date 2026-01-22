Australian Open

Nach Schrecksekunde: Zverev trainiert normal in Melbourne

In seinem Zweitrunden-Spiel bei den Australian Open braucht Tennisstar Alexander Zverev auf einmal medizinische Hilfe und bekommt eine Schmerztablette. Doch Anlass zur Sorge gibt es offenbar nicht.

Alexander Zverev scheint der Fuß vor der Partie gegen Cameron Norrie keine Sorgen zu bereiten. Foto: Frank Molter/dpa
Alexander Zverev scheint der Fuß vor der Partie gegen Cameron Norrie keine Sorgen zu bereiten.

Melbourne (dpa) - Alexander Zverev scheint bereit für seine Drittrundenpartie bei den Australian Open gegen den Briten Cameron Norrie. Einen Tag, nachdem sich der Vorjahresfinalist in Melbourne beim Zweitrundensieg gegen den Franzosen Alexandre Müller am Fuß behandeln ließ und eine Schmerztablette bekam, stand der Tennisstar am Donnerstag ganz normal auf dem Trainingsplatz.

Auf Court 23 abseits des ganz großen Trubels auf der Anlage im Melbourne Park spulte der 28-Jährige mit seinem Team eine Stunde lang ganz normal sein Programm ab. Probleme mit dem linken Fuß, den er gegen Müller nach eigener Aussage «überstreckt» hatte, schien Zverev nicht mehr zu haben.

Gute Bilanz gegen Norrie

Zverev kämpft an diesem Freitag ab 8.30 Uhr MEZ (Eurosport) gegen Norrie um den Einzug ins Achtelfinale. Nach dem Aus von Laura Siegemund ist Zverev in Melbourne der letzte deutsche Tennisprofi im Einzel. Gegen Norrie hat er bislang in sechs Duellen noch nie verloren. 2024 setzte sich die deutsche Nummer eins gegen den Briten im Achtelfinale der Australian Open in fünf Sätzen durch.

