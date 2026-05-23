Nagelsmann: «Ein paar Tage Ruhe» gut für Neuer

Berlin (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht im verletzungsbedingten Fehlen von Manuel Neuer beim DFB-Pokalfinale mit Blick auf die Fußball-WM «gar kein Problem». Der Kapitän des FC Bayern München setzt im Endspiel gegen den VfB Stuttgart heute (20.00 Uhr/ARD und Sky) wegen muskulärer Probleme in der linken Wade aus.

Nagelsmann lobte die Kommunikation zwischen den Münchnern und dem Deutschen Fußball-Bund. «Wir haben zusammen überlegt, was die Chancen und das Risiko dieses Spiels sind. Durch die kleine muskuläre Verhärtung und Blessur ist es besser, dass er morgen nicht spielt», sagte Nagelsmann am Freitagabend bei DFB.TV.

«Aus Nationalmannschafts-Sicht ist es gut, dass er noch ein paar Tage Ruhe bekommt und dann top vorbereitet bei uns starten kann.» Man habe nichts davon, wenn Neuer ein sehr gutes Spiel mache, «und dann wäre er vielleicht nicht ganz fit für die Nationalmannschaft».

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Mehrere Pausen für Neuer in diesem Jahr

Neuer war am letzten Bundesliga-Spieltag vor einer Woche gegen den 1. FC Köln nach einer Stunde wegen erneuter Beschwerden an der linken Wade ausgewechselt worden. In diesem Jahr musste der Weltmeister von 2014 bereits zweimal wegen eines Muskelfaserrisses im linken Unterschenkel pausieren.