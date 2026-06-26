Fußball-Nationalmannschaft

Nagelsmann rüffelt Kerner: «Hört auf mit dem Quatsch»

Nagelsmann kontert die Kritik von Magenta-TV-Moderator Kerner scharf. Pauschale Vorwürfe in puncto Einstellung mag der Fußball-Bundestrainer nicht.

Angefressen: Bundestrainer Julian Nagelsmann. Foto: Jan Woitas/dpa
Angefressen: Bundestrainer Julian Nagelsmann.

East Rutherford (dpa) - Julian Nagelsmann hat eine Frage von Magenta-TV-Moderator Johannes B. Kerner nach dem 1:2 im dritten WM-Vorrundenspiel gegen Ecuador überhaupt nicht gefallen. «Bitte hört auf mit dem Quatsch, ehrlich. Warum wollten die Jungs nicht Vollgas geben?», antwortete der Fußball-Bundestrainer auf Kerners Frage, ob der deutschen Mannschaft das letzte Engagement gefehlt habe angesichts des bereits zuvor feststehenden Gruppensiegs.

Ecuador habe es ein bisschen mehr gewollt, insistierte Kerner. Auch das wollte Nagelsmann so nicht stehen lassen: «Nee, die wollte es nicht mehr», sagte der 38 Jahre alte Cheftrainer. «Die haben halt ein bisschen mehr Risiko genommen in vielen Aktionen.» Durch den Sieg gegen die favorisierte DFB-Elf steht Ecuador als Gruppendritter wie Nagelsmanns Team und der Tabellenzweite Elfenbeinküste ebenfalls im Sechzehntelfinale. 

Nagelsmann: «Das ist mir viel zu plakativ»

Einen Einfluss habe die Gruppenkonstellation allerdings schon gehabt, gab Nagelsmann zu. «Natürlich haben wir anders gewechselt, als wir gewechselt hätten, vielleicht in Momenten, wo wir zwingend noch ein Tor brauchen. Aber ich kann jetzt keinem Spieler sagen, er hat nicht Gas gegeben. Das ist mir viel zu plakativ.»

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