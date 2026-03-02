DFB-Coach über WM-Kader

Nagelsmann stellt Goretzka große WM-Rolle in Aussicht

Überraschende Aussagen von Julian Nagelsmann: Im Interview über seine Kaderplanungen lobt der Bundestrainer Leon Goretzka. Der spielt beim FC Bayern zuletzt kaum, dürfte beim DFB aber Faktor werden.

Bei Bayern Reservist, beim DFB im Kader gesetzt? Leon Goretzka. (Archivbild) Foto: Carmen Jaspersen/dpa
Bei Bayern Reservist, beim DFB im Kader gesetzt? Leon Goretzka. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Beim Topspiel der Bayern in Dortmund spielte er nur drei Minuten, bei der Fußball-Weltmeisterschaft könnte Leon Goretzka für Deutschland richtig wichtig werden: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat dem 31-Jährigen trotz seines Reservisten-Daseins beim FC Bayern München eine große Kaderrolle in Aussicht gestellt. «Stand jetzt wird Leon Goretzka, trotz weniger Spielzeit bei Bayern, gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali», sagte Nagelsmann im «Kicker»-Interview.

Der Bundestrainer sieht in Goretzka eine gute Besetzung als offensiven Part auf der Doppelsechs, «einen richtig stabilen, zweikampfstarken Sechser». «Weil er einer ist, der auch in den Sechzehner geht, der kopfballstark ist und eine gute Wucht mitbringt.» Dieses Profil hätten sie beim DFB sonst kaum, sondern eher ähnliche Spielertypen, wie Nagelsmann erklärte: «Pascal Groß, Angelo Stiller, Pavlovic, Nmecha, selbst Robert Andrich - die wollen alle den Ball.»

Nagelsmann kündigt Pläne an, die auf Unverständnis stoßen könnten

Überhaupt kündigte der Bundestrainer ähnlich wie vor der Heim-EM 2024 für die Besetzung bestimmter Rollenbilder Überraschungen im WM-Kader an. «Es geht darum, wer zusammenpasst. Dabei wird es Entscheidungen geben, das kann ich jetzt schon verraten, die vermutlich nicht auf supergroßes Verständnis stoßen. Nicht beim Spieler, aber auch nicht in der breiten Öffentlichkeit. Weil vielleicht ein Spieler bei uns nicht in der ersten Elf eingeplant ist, der bei seinem Verein aber Stammspieler und Leistungsträger ist», sagte Nagelsmann.

«Du musst extrem darauf achten, wie ein Spieler damit umgeht, wenn er bei uns Kaderplatz 15 oder 16 ist, obwohl er bei seinem Verein als Top-6-Mann gilt, der immer spielt. Kann ein Spieler, der im Verein Stammspieler ist, bei uns in solch eine Rolle wachsen oder nicht?» Das herauszufinden, sei natürlich sehr schwer, erklärte der Bundestrainer. «Aber wir haben viel Erfahrungswissen aus den Lehrgängen im vergangenen Jahr. Es gibt Spieler, die diese Rolle bei uns nicht gut erfüllen können», so Nagelsmann.

«Gewisse Charakterzüge», die nicht hilfreich sind für Kaderplatz 15

«Du hast eben gewisse Charakterzüge und gewisse Charaktermerkmale, die dir dazu verhelfen, ein guter Stammspieler zu sein, der eine Mannschaft führt, die dir aber eben nicht helfen, Kaderplatz 15 oder 16 zu sein.»

