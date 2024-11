Nagelsmanns Erkenntnisse: Weltklasse, aber nicht am Ziel

Freiburg (dpa) - Nach dem Tore-Festival gegen Bosnien-Herzegowina und dem Gruppensieg in der Nations League wurde Julian Nagelsmann nach einer Parallele zu einer der größten Sternstunden der deutschen Fußball-Geschichte gefragt. Dieses 7:0, das erinnerte womöglich, was Leichtigkeit und Spielfreude anging, an das legendäre 7:1 im WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien?