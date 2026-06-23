Nagelsmanns neuer WM-Weg mit Fokus statt «Freizeitfahrt»

Winston-Salem (dpa) - Als der Familientag mit Freizeit und Entspannung im Teamhotel der Fußball-Nationalmannschaft pünktlich beendet war, krachte es mächtig in Winston-Salem. Das Südstaaten-Gewitter über dem Basecamp der Fußball-Nationalmannschaft war mit Blitz und Donner für Julian Nagelsmann ein Signal vom Himmel. Wie ein Wachrütteln im The Graylyn Estate, dass jetzt alle Sinne geschärft werden müssen.

Der fixe Gruppensieg nach den euphorisch gefeierten Siegen gegen Curaçao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) darf nicht zum Schlummer-Faktor werden. Denn die Verlockung, den bevorstehenden Trip zum sportlich irrelevanten WM-Vorrundenabschluss am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Ecuador vor den Toren New Yorks mit dem geringsten Konzentrationsverlust anzugehen, könnte unangenehme Folgen im Turnier haben.

Jetzt bloß kein Schlendrian

«Gewinnen ist immer das beste Rezept. Wir sind, ehrlich gesagt, nicht auf einer Freizeitfahrt», äußerte Nagelsmann schon in Toronto. Dem Bundestrainer hatte die Reporter-Frage nach dem Energielevel seiner Spieler und den ihnen bereitgestellten Ablenkungsmöglichkeiten bei der XXL-WM nicht gefallen.

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Foto: Christian Charisius/dpa Florian Wirtz will bei der WM jetzt richtig Gas geben.

Nagelsmann legt den Fokus in den USA ganz aufs Sportliche. Padel. Tischtennis. Basketball. Alles schön und gut zur Freizeitgestaltung im weitläufigen Hotel-Areal. Aber bitte keine Ideen von einem Privatflug nach New York, wie ihn die im benachbarten Greensboro wohnenden Norweger um Erling Haaland bereits für sich organisiert hatten. Nicht umsonst hat Nagelsmann einen Standort wie die hochprofessionelle Wake Forest University ausgewählt.

Die Spannung hoch halten. Die richtige Dosierung finden. Und durch kluge Personalentscheidungen den Sieg-Flow am Laufen halten. Das sind jetzt die primären Ziele des Bundestrainers. Erst recht nach dem bitteren Ausfall von Nico Schlotterbeck, der die Statik im Team nicht grundlegend verändert und dennoch zeigt, dass man auf alle Widrigkeiten vorbereitet bleiben muss.

Rotation geschickt dosieren

Antonio Rüdiger meldete sich als Ersatzmann in der Innenverteidigung schon «bereit». Alle weiteren Entscheidungen, wer geschont werden muss oder wer eine Chance verdient hat, wird Nagelsmann auch von den Trainingseindrücken und intensiven Gesprächen abhängig machen. Inklusive der Rolle von Drei-Tore-Stürmer Deniz Undav als Top-Joker oder erstmals als Starter. «Ich glaube nicht, dass Julian viele Experimente machen wird», meinte Nadiem Amiri.

Foto: Federico Gambarini/dpa Rudi Völler ist ein wichtiger WM-Berater für Bundestrainer Nagelsmann.

Die Situation ist auch für WM-Veteranen wie Sportdirektor Rudi Völler oder Rekordtorwart Manuel Neuer neu. Tatsächlich war Deutschland bei allen zuvor 20 WM-Teilnahmen in 92 Jahren noch nie vor dem letzten Gruppenspiel ganz sicher Erster. Dass auch nur einer mit den Gedanken schon zum ersten Zwischenrunden-Duell am kommenden Montag (22.30 Uhr) in Foxborough abdriftet, will Nagelsmann vermeiden.

«Wir versuchen, uns auf unseren Weg zu konzentrieren. Wir versuchen, ein paar kleine Dinge anzupassen. Und wenn man sich ernsthaft auf das nächste Spiel vorbereitet, ist man auch auf die K.-o.-Spiele vorbereitet», beschrieb der 38-Jährige gleich nach dem Erreichen der Zwischenrunde sein Konzept gegen den drohenden Spannungsabfall.

Ecuador ist dabei nur der Zwischenschritt zur Runde der letzten 32, aber eben immer noch ein WM-Spiel, das in East Rutherford praktisch in Sichtweite der legendären Skyline von New York ernsthaft angegangen werden soll. «Wir müssen im Flow bleiben, jeder Sieg tut uns gut», sagte Amiri, der als Joker und Torvorbereiter gegen die Elfenbeinküste seine WM-Rolle erfüllt hat.

Drei Siege in der Gruppenphase zuletzt 2006

Drei Vorrundensiege gab es in der deutschen WM-Historie bei keinem der vier Titelgewinne 1954, 1974, 1990 und 2014. Beim Sommermärchen 2006 gelang das zuletzt. «Wir gehen das Spiel so an, als wäre es ein Finale», sagte der Mainzer Amiri. Das mag etwas übertrieben klingen, dürfte Nagelsmann aber vom Prinzip her gefallen.

Aber hat der Bundestrainer nicht selbst schon die K.-o.-Phase im Kopf? Selbstverständlich blickt er mit seinem Stab voraus, das muss er auch in der engen Terminhatz. Nur vier Tage liegen zwischen den Spielen drei und vier. Die eigentlich für Samstag geplante Anreise Richtung Boston wurde auf Sonntag verschoben. Wie üblich geht es einen und nicht zwei Tage vor dem Spiel aus North Carolina los. In den gewohnten Abläufen zu bleiben, ist ein Turnierrezept.

Suche nach K.o.-Gegner ein Mathe-Rätsel

«Wir wollen das Spiel gegen Ecuador gewinnen. Wir werden sehen, wer unser nächster Gegner ist, und das bereiten wir vor», sagte Nagelsmann. Doch ein WM-Detail gefällt ihm dabei nicht. Irrwitzige 495 mathematisch mögliche Konstellationen gibt es im Format der XXL-WM mit zwölf Gruppen für die Ermittlung der acht besten Gruppendritten.

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