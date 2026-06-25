Undav bleibt Joker: Nagelsmann macht nur erzwungene Wechsel

East Rutherford (dpa) - Julian Nagelsmann wird trotz des schon feststehenden Gruppensieges der Fußball-Nationalmannschaft im letzten WM-Vorrundenspiel gegen Ecuador die Startelf lediglich auf zwei Positionen verändern. «Wir werden die Wechsel vornehmen, die wir müssen», kündigte der Bundestrainer rund 20 Stunden vor dem Anpfiff heute (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Finalstadion von East Rutherford bei New York an. Deniz Undav soll damit auch im dritten Spiel erneut als Joker von der Bank kommen.

Rüdiger und Raum beginnen

Antonio Rüdiger wird im Abwehrzentrum Nico Schlotterbeck ersetzen, für den das Turnier in Amerika nach einer schweren Bänderverletzung am linken Fuß vorzeitig beendet ist. Der Dortmunder wird aber als Zuschauer mit im Stadion sein. Nagelsmann bezeichnete den Ausfall als «tragisch». Aber es sei auch schön, «dass das Top-Verhalten von Toni, als er nicht gespielt hat, jetzt belohnt wird. Toni ist körperlich auf einem Top-Niveau», sagte der Bundestrainer.

David Raum ersetzt zudem auf der linken Außenverteidigerposition Nathaniel Brown. Der Frankfurter klagt über muskuläre Probleme an den Adduktoren und absolvierte beim Abschlusstraining noch in Winston-Salem nur ein individuelles Programm absolviert hatte. Für Rüdiger und Raum ist es jeweils der erste WM-Einsatz in der Startformation.

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Diese lässt der Bundestrainer ansonsten unverändert. «Es ist die berechtigte Frage von allen, dass man diskutiert, ob wir wechseln oder nicht», sagte Nagelsmann angesichts einer möglichen Schonung von Stammkräften für das nur vier Tage später folgende Sechzehntelfinale. Der Gegner ist noch offen.

Aber in den Wochen vor der WM sei es «eines der entscheidenden Themen» gewesen, dass man sich einspielen müsse: «Jetzt haben wir zwei Spiele gemacht und jetzt wird diskutiert, wie viel wechseln. Wir wollen uns auf die K.-o.-Phase vorbereiten.»

Undav: Wenn ich unzufrieden wäre, wäre ich nicht hier

Der dreifache Torschütze Undav soll wie schon in den ersten beiden Spielen wieder Schwung von der Bank bringen. «Im Laufe des Spiels werden wir wieder versuchen, gute Entscheidungen zu treffen», sagte Nagelsmann zu Wechseln.

Foto: Federico Gambarini/dpa Auch im dritten Spiel Joker: Deniz Undav.

Der 29-jährige Undav, der die Pressekonferenz gemeinsam mit Nagelsmann bestritt, akzeptiert seine Joker-Rolle, wie er erklärte. «Wenn ich unzufrieden wäre, wäre ich nicht hier», sagte der Stürmer des VfB Stuttgart. Jeder Spieler kenne seine Rolle: «Ich bin zweimal von der Bank gekommen - und wir haben die Spiele gewonnen. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft so weit wie möglich kommen.»

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