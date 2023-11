Nagelsmanns schnelles Urteil: Auf EM-Weg fehlen Emotionen

Nagelsmann hat praktisch keine Zeit, Dinge anzupassen. Am Dienstag wartet mit dem Duell mit Österreich in Wien eine als noch schwerer eingeschätzte Aufgabe gegen die Auswahl von Taktik-Guru Ralf Rangnick. Es ist die letzte Chance, in diesem Jahr und kurz vor der Auslosung der EM-Gruppen am 2. Dezember einen positiven Push zu bekommen. «Wir sind immer noch in der Phase, in der wir Erfolgserlebnisse brauchen», sagte Füllkrug.