Nagelsmanns Trainingsgruppe wächst

Die EM-Mission beginnt. Am Sonntag versammelt der Bundestrainer den Kader in Thüringen. Erst nach dem Ukraine-Test wird die Gruppe komplett sein. Das Team soll «wachsen» - bis zum letzten Reiseziel.

Im Training fehlten noch fünf EM-Profis. Die vier Teilnehmer des Champions-League-Finales am Samstag in London, Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund sowie Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid werden erst in der kommenden Woche in Herzogenaurach erwartet. Torhüter Marc-André ter Stegen soll am Montag nach Franken kommen.