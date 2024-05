Verletzte und Nachzügler: Nagelsmann mit 15 Spielern

Blankenhain (dpa) - Julian Nagelsmann kann das erste Training der EM-Vorbereitung nur mit 15 Spielern bestreiten. Seinen kompletten 27 Spieler umfassenden Kader wird der Bundestrainer erst in der kommenden Woche in Herzogenaurach zur Verfügung haben. Wie der 36-Jährige mitteilte, werden Florian Wirtz, Robert Andrich und Jonathan Tah nach dem DFB-Pokalsieg mit Bayer Leverkusen an diesem Mittwoch in Blankenhain erwartet. Auch Ilkay Gündogan wird dann nach Thüringen kommen. Der DFB-Kapitän hatte am Sonntagabend noch die Saison mit dem FC Barcelona beendet.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Barça-Torhüter Marc-André ter Stegen kommt sogar erst am kommenden Montag nach Herzogenaurach nach. Nagelsmann gewährte dem Schlussmann wegen der zuletzt großen Belastungen nach einer Rückenoperation im Winter eine kleine Verschnaufpause. Nummer eins Manuel Neuer fehlt derzeit noch wegen eines Magen-Darm-Infekts, wird aber Mitte der Wochen in Thüringen erwartet.

Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid sowie Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund werden nach dem Finale in der Champions League am 1. Juni in London ebenfalls erst in der kommenden Woche in die EM-Vorbereitung starten. Sie stehen Nagelsmann im ersten Testspiel gegen die Ukraine am 3. Juni in Nürnberg nicht zur Verfügung.