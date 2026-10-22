NBA: Erfolgreiches Schröder-Debüt - Niederlage für Wagner

New York (dpa) - Welt- und Europameister Dennis Schröder hat mit seinem neuen Team Charlotte Hornets einen erfolgreichen Start in die neue Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA hingelegt. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gewann mit den Hornets das Auftaktspiel bei seinem Ex-Club Brooklyn Nets um DBB-Kollege Moritz Wagner mit 110:103.

Schröder stand in der Startformation und zeigte eine ordentliche Leistung. Der 33-Jährige erzielte 19 Punkte, zudem steuerte er sechs Assists und vier Rebounds bei. Wagner kam bei den Nets von der Bank und beendete sein erstes Spiel für seinen neuen Arbeitgeber mit sieben Punkten. Der 29-Jährige war in der Sommerpause von den Orlando Magic nach New York gewechselt.

NBA-Debüt für Anderson - Franz Wagner verliert

Sein NBA-Debüt feierte indes das deutsch-amerikanische Talent Christian Anderson. Der 20-Jährige, der von Charlotte im vergangenen Draft an 18. Stelle gezogen worden war, kam auf 13 Minuten Spielzeit. Ein Korb gelang dem Nationalspieler dabei nicht, allerdings lieferte er zwei Assists und holte zwei Rebounds. Sein Rookie-Kollege Hannes Steinbach, der vier Positionen vor Anderson gedraftet worden war, kam gegen Brooklyn noch nicht zum Einsatz.

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