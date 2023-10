Weltmeister Schröder mit starkem NBA-Debüt für Raptors

Beim 97:94 war der Weltmeister mit 22 Punkten, 7 Vorlagen und 3 Rebounds bester Spieler seiner Mannschaft. Seit Kawhi Leonard erzielte kein Profi der Raptors in seinem ersten Spiel für das Team so viele Punkte wie der 30 Jahre alte Braunschweiger. Insbesondere in der zweiten Halbzeit führte Schröder in der Offensive so effektiv Regie wie bei der WM mit Deutschland auf dem Weg zum Titel. Kein Spieler hatte so viele Vorlagen wie er, die vor allem vor der WM vorherrschende Skepsis vieler Raptors-Fans sollte sich damit weiter legen.