Basketball

NBA: San Antonio gleicht gegen Oklahoma City wieder aus

Das Duell zwischen San Antonio und Titelverteidiger Oklahoma City wogt hin und her. In Spiel vier dominieren die Spurs. Ein Superstar trifft den längsten Wurf seiner NBA-Karriere.

Victor Wembanyama (re.) dominierte Spiel vier gegen Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder. Foto: Darren Abate/AP/dpa
Victor Wembanyama (re.) dominierte Spiel vier gegen Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder.

San Antonio (dpa) - Die San Antonio Spurs haben im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder wieder ausgeglichen. Angeführt von Superstar Victor Wembanyama siegten die Texaner im vierten Spiel deutlich mit 102:83 (50:38). Somit steht es zwischen beiden Teams 2:2. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, kommt weiter.

Wembanyama überragte dabei einmal mehr mit 33 Punkten sowie unter anderem acht Rebounds, fünf Assists und drei Blocks. Der NBA-Defensivspieler des Jahres war ein Garant dafür, dass Vorjahresmeister Oklahoma City die zweitwenigsten Punkte seiner Playoff-Geschichte erzielte. Die Thunder mit Starspieler Shai Gilgeous-Alexander und dem deutschen Center Isaiah Hartenstein trafen nur knapp ein Drittel ihrer Würfe.

Wembanyama trifft sogar von der Mittellinie

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«Es war unser erster Rückstand in einer Playoff-Serie, und wir haben einfach darauf reagiert. Es war nichts Außergewöhnliches. Es war keine Magie. Wir haben einfach das getan, was getan werden musste», sagte Wembanyama. Er traf zur Krönung seiner Leistung mit dem Pausenpfiff den längsten Wurf seiner Karriere von der Mittellinie.

Oklahoma City hatte zur Pause gerade mal 38 Punkten erzielt und kam auch danach nie richtig zurück in die Partie. Gilgeous-Alexander erzielte mit 19 Punkten noch die meisten seines Teams. Hartenstein kam auf zwölf Punkte und sieben Rebounds.

Gilgeous-Alexander und Wembanyama im All-NBA-Team

«Sie haben uns gleich zu Beginn direkt ins Gesicht geschlagen. Das ist nun schon das zweite Spiel in Folge, in dem sie als die Aggressoren aufgetreten sind», sagte Gilgeous-Alexander. Der wertvollste Spieler der Saison wurde vor der Partie wie Wembanyama ins erste All-NBA-Team der Saison gewählt - neben Luka Doncic, Nikola Jokic und Cade Cunningham.

San Antonio hat in dieser Saison nun sechs von neun Partien gegen Oklahoma City, das beste Team der regulären Saison in der NBA, gewonnen. Spiel fünf der Serie steigt am Dienstagabend (Ortszeit) in Oklahoma City. Im Finale geht es für den Sieger gegen die New York Knicks oder Cleveland Cavaliers um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder. New York führt in der zweiten Halbfinal-Serie mit 3:0.

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