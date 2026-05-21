Basketball

NBA: Thunder um Hartenstein gleichen Serie gegen Spurs aus

Die Oklahoma City Thunder schlagen im Playoff-Halbfinale gegen die San Antonio Spurs zurück. Isaiah Hartenstein überzeugt mit einer guten Leistung.

Isaiah Hartenstein (l) überzeugte beim Sieg gegen die San Antonio Spurs. Foto: Tony Gutierrez/AP/dpa
Isaiah Hartenstein (l) überzeugte beim Sieg gegen die San Antonio Spurs.

Oklahoma City (dpa) - Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zurückgeschlagen. Nach der Niederlage im ersten Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die San Antonio Spurs gelang den Thunder um den Deutsch-Amerikaner Isaiah Hartenstein in der zweiten Partie ein 122:113-Sieg. Die nächsten beiden Duelle finden in San Antonio statt, Spiel drei steigt am Freitagabend (Ortszeit).

Im Vergleich der beiden Superstars Shai Gilgeous-Alexander und Victor Wembanyama hatte der alte und neue MVP dieses Mal die Vorteile auf seiner Seite. Gilgeous-Alexander steuerte 30 Punkte zum Sieg seines Teams bei, aber auch Wembanyama war mit 21 Punkten und 17 Rebounds für die Spurs erneut stark unterwegs.

Wieder mehr Einsatzzeit für Hartenstein

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«Die Jungs haben heute Abend alles gegeben. Da wir wussten, was eine Niederlage bedeutet hätte, haben wir von Beginn an mit voller Energie gespielt», sagte Gilgeous-Alexander. Hartenstein, der im ersten Vergleich überraschend wenig Einsatzzeit erhalten hatte, spielte wieder eine deutlich größere Rolle und überzeugte mit zehn Punkten und 13 Rebounds.

Der Gewinner der Serie trifft im Finale auf die Cleveland Cavaliers um Dennis Schröder oder die New York Knicks mit Ariel Hukporti. Während die Thunder die zweite Meisterschaft in Folge anstreben, standen die Spurs seit dem Titelgewinn in der Saison 2013/14 nicht mehr in den Finals.

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