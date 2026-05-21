NBA: Thunder um Hartenstein gleichen Serie gegen Spurs aus

Oklahoma City (dpa) - Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zurückgeschlagen. Nach der Niederlage im ersten Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die San Antonio Spurs gelang den Thunder um den Deutsch-Amerikaner Isaiah Hartenstein in der zweiten Partie ein 122:113-Sieg. Die nächsten beiden Duelle finden in San Antonio statt, Spiel drei steigt am Freitagabend (Ortszeit).

Im Vergleich der beiden Superstars Shai Gilgeous-Alexander und Victor Wembanyama hatte der alte und neue MVP dieses Mal die Vorteile auf seiner Seite. Gilgeous-Alexander steuerte 30 Punkte zum Sieg seines Teams bei, aber auch Wembanyama war mit 21 Punkten und 17 Rebounds für die Spurs erneut stark unterwegs.

Wieder mehr Einsatzzeit für Hartenstein

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«Die Jungs haben heute Abend alles gegeben. Da wir wussten, was eine Niederlage bedeutet hätte, haben wir von Beginn an mit voller Energie gespielt», sagte Gilgeous-Alexander. Hartenstein, der im ersten Vergleich überraschend wenig Einsatzzeit erhalten hatte, spielte wieder eine deutlich größere Rolle und überzeugte mit zehn Punkten und 13 Rebounds.