Meister ohne Mühe: Hartensteins Thunder gewinnen Topspiel

Denver (dpa) - Die Basketballer der Oklahoma City Thunder haben sich in der NBA stark zurückgemeldet. Der Titelverteidiger mit dem wieder fitten deutschen Center Isaiah Hartenstein feierte im Spitzenspiel bei den Denver Nuggets einen ungefährdeten 121:111-Erfolg und baute damit die Tabellenführung an der Spitze der Western Conference aus. Oklahoma hatte drei der vergangenen vier Spiele verloren.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Höhe von Denver gaben die Thunder jedoch vom ersten Ballbesitz weg den Ton an und brachten die Führung sicher ins Ziel. Überragender Mann war Shai Gilgeous-Alexander mit 34 Punkten und 13 Vorlagen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Hartenstein holte in gut 21 Minuten vier Punkte, fünf Rebounds, einen Assist und einen Steal, war aber vor allem in der Defensive gegen Nuggets-Star Nikola Jokic gefordert. Der Serbe war genau wie Hartenstein erst am Donnerstag von einer längeren Verletzungspause zurückgekehrt und kam auf für ihn mäßige 16 Zähler. Bester Scorer der Gastgeber war Peyton Watson mit 29 Punkten.

Anwurfzeit in San Antonio wird verlegt

Weniger erfolgreich verlief der Abend für die deutschen Stars der Orlando Magic, die 103:112 bei den San Antonio Spurs verloren. Ohne den weiterhin wegen einer Knöchelverletzung fehlenden Welt- und Europameister Franz Wagner war Desmond Bane mit 25 Zählern der beste Punktesammler für Orlando. Moritz Wagner steuerte in acht Minuten ebenso viele Zähler bei, Tristan da Silva kam in knapp 28 Minuten auf sieben Punkte, fünf Rebounds, drei Vorlagen und einen Steal.