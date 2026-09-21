NFL: Mahomes und Kelce führen Chiefs zu zweitem Saisonsieg

Kansas City (dpa) - Die Kansas City Chiefs haben ihr zweites Saisonspiel in der NFL auf dramatische Art und Weise gewonnen. Gegen die Indianapolis Colts gab es für das Team um die Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce einen 33:30-Sieg nach Verlängerung. Kelce verbuchte zur Freude seiner von der Tribüne zuschauenden Ehefrau Taylor Swift einen Touchdown und 101 Yards Raumgewinn. Quarterback Mahomes überzeugte mit drei Touchdown-Pässen und insgesamt 382 Yards Raumgewinn durch Pässe.

Foto: Charlie Riedel/AP/dpa Taylor Swift jubelt über einen Touchdown von Travis Kelce.

Für Aufregung sorgte eine enge Schiedsrichterentscheidung in der Verlängerung. Ursprünglich hatten die Unparteiischen die Szene als Fumble gewertet - Kansas City hätte in diesem Fall den Sieg sicher gehabt. Nach minutenlanger Überprüfung änderten die Schiedsrichter ihre Entscheidung aber: Sie bewerteten die Szene schon vor dem Ballverlust als beendet, weil Colts-Profi Laquon Treadwell von einem Chiefs-Profi auf dem Boden berührt worden war. Die Colts behielten so den Ballbesitz und kamen durch ein Field Goal zum Ausgleich.

Marlin Klein verliert auch zweites NFL-Spiel

Der deutsche Football-Profi Marlin Klein muss nach einer weiteren Niederlage mit den Houston Texans dagegen weiter auf den ersten Sieg seiner NFL-Karriere warten. Gegen die Cincinnati Bengals verloren die Texans ihr Heimspiel 6:20. Klein wurde wie schon zum Saisonstart regelmäßig aufs Feld geschickt, bekam dieses Mal aber kein Zuspiel von Quarterback C.J. Stroud.

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Für die Bengals um Quarterback Joe Burrow war es der zweite Sieg im zweiten Saisonspiel. Receiver Ja'Marr Chase gelangen zwei Touchdowns - er zeigte insbesondere bei seinem ersten Fang, warum er zu den besten Passempfängern der Liga zählt.

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In Tampa Bay mussten die Fans mehr als zwei Stunden lang auf die letzten zwei Minuten der Partie zwischen den heimischen Bucs und den Cleveland Browns warten - Blitz und Donner sorgten für eine Unterbrechung von 132 Minuten. Die Bucs um Quarterback Baker Mayfield konnten nach der langen Pause ihre letzte Angriffsserie nicht mehr nutzen, um das Ergebnis noch zu drehen, und verloren gegen die Browns um Quarterback Deshaun Watson 19:23.

Saints bezwingen Ravens

Den New Orleans Saints gelang unterdessen ein Comeback-Sieg gegen die favorisierten Baltimore Ravens. Zwei Touchdowns im Schlussviertel ermöglichten den Saints ein 24:17, nachdem das Team zwischenzeitlich 9:17 im Rückstand gelegen hatte. Spannend bis zum Schluss war es auch beim 24:20-Sieg der Philadelphia Eagles bei den Tennessee Titans, da die Gäste erst neun Sekunden vor Schluss wieder in Führung gingen. Die Eagles hatten zuvor bereits 17:10 geführt und den Vorsprung dann aus der Hand gegeben.

Bears und Commanders verlieren Spiel und Quarterbacks

In Chicago holten die Minnesota Vikings ein 9:3 gegen die Bears. Nach dem Offensiv-Spektakel der vergangenen Woche, als die Bears 59 Punkte gegen die Carolina Panthers erzielten, ging bei schwierigen Witterungsbedingungen und Regen dieses Mal gar nichts nach vorn. Besonders bitter für alle Bears-Fans: Quarterback Caleb Williams musste im Schlussviertel verletzungsbedingt vom Feld.

Foto: Nam Y. Huh/AP/dpa Eine Verletzung von Caleb Williams machte den Spieltag für Fans der Chicago Bears besonders bitter.