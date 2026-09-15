Football

Starkes Comeback von Mahomes bei Kansas-Sieg

Neun Monate nach seinem Kreuzbandriss hat der Quarterback sein Können gezeigt. Die Chiefs legen einen perfekten Start in die NFL-Saison hin. In der Loge jubeln Taylor Swift und Tom Cruise.

Patrick Mahomes in Aktion. Foto: Colin E. Braley/AP/dpa
Patrick Mahomes in Aktion.

Kansas City (dpa) - NFL-Superstar Patrick Mahomes hat sich neun Monate nach seinem Kreuzbandriss eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Quarterback drehte beim 31:10 der Kansas City Chiefs in ihrem ersten Saisonspiel der National Football League gegen die Denver Broncos groß auf. Der 30-Jährige warf 184 Yards und zwei Touchdown-Pässe und lief sogar einmal selbst in die Endzone.

«Das ist erst der Anfang. Wir sind noch früh in der Saison», sagte Mahomes und fügte hinzu: «Es ist ein großartiger Sieg, aber es ist eben erst Woche eins.» Mitte Dezember hatte sich der dreimalige Super-Bowl-Sieger schwer am Knie verletzt und musste operiert werden. Die Chiefs verpassten erstmals nach zehn Jahren wieder die NFL-Playoffs.

Mahomes wird gefeiert

«Wenn ich vor irgendetwas nervös war, dann davor, einen Treffer abzubekommen, aber ich wollte einfach nur spielen. Ich habe so viel Reha-Arbeit und Mühe investiert, um an diesen Punkt zu gelangen. Genau dafür macht man das alles», so Mahomes, dessen Rückkehr von den Chiefs-Fans gefeiert wurde.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Mahomes hatte im Sommer hart für sein Comeback gearbeitet, verbrachte die Zeit im Trainingszentrum des Clubs. Im Juni hatte er auch seinen Vertrag vorzeitig um weitere zwei Jahre verlängert. Nach Angaben von US-Medien hat der bis 2033 gültige Kontrakt ein Volumen von 504,75 Millionen US-Dollar (ca. 438 Millionen Euro) und könnte sich durch Bonuszahlungen auf bis zu 520 Millionen US-Dollar erhöhen. Mahomes wurde in seiner Karriere zweimal zum wertvollsten Spieler der NFL gewählt.

Taylor Swift und Tom Cruise jubeln in der Loge

Auch Travis Kelce hatte im Spiel der Chiefs einen starken Auftritt. Mit einem 59-Yards-Fang ebnete er den Weg zu einem Field Goal und ließ seine Frau Taylor Swift in der Loge zusammen mit Hollywood-Star Tom Cruise jubeln. Kelce und der Popstar hatten im Sommer geheiratet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Chiefs verpassen NFL-Playoffs - Mahomes schwer verletzt
American Football

Chiefs verpassen NFL-Playoffs - Mahomes schwer verletzt

Jedes Jahr in den Playoffs, fünfmal im Super Bowl, dreimal gewonnen: Die Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes waren das dominierende NFL-Team. Das ist vorbei - und der Superstar wird lange fehlen.

15.12.2025

American Football

Kansas City Chiefs gewinnen NFL-Spiel in Deutschland

Das Spitzenspiel der NFL verläuft lange einseitig: Super-Bowl-Sieger Kansas City feiert einen Sieg über Rivale Miami. Beim Football-Spektakel sitzt Lothar Matthäus - nicht aber Taylor Swift.

05.11.2023

Frankfurt am Main

«Wo ist Taylor?»: Mahomes und Chiefs jubeln ohne Swift

Das Spitzenspiel der NFL verläuft lange einseitig: Super-Bowl-Sieger Kansas City feiert einen Sieg über Rivale Miami. Beim Football-Spektakel sitzt Lothar Matthäus - nicht aber Taylor Swift.

05.11.2023

American Football

Glücksbringer Taylor Swift sieht nächsten Chiefs-Sieg

Die Chiefs holen den fünften Sieg in Serie. Travis Kelce spielt stark, der große Lohn bleibt ihm aber verwehrt. Die NFL freut sich über weitere Bilder von Taylor Swift in einem Football-Stadion.

13.10.2023

American Football

NFL: Chiefs garantieren Quarterback Mahomes 210 Millionen

Patrick Mahomes ist für die meisten Experten der beste Quarterback der NFL. Sein alter Zehnjahresvertrag setzte Maßstäbe, dennoch verdienten andere Profis mehr. Darauf haben die Chiefs reagiert.

19.09.2023