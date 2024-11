Niederlage für den Weltmeister: Messi sauer auf Referee

Asunción/Maturín (dpa) - Weltmeister Argentinien hat mit Kapitän Lionel Messi die dritte Niederlage in der Qualifikation zur Fußball-WM 2026 kassiert. Die Albiceleste unterlag in Asunción Gastgeber Paraguay mit 1:2 (1:1). In der Tabelle bleiben die Argentinier Erster mit 22 Punkten. Allerdings kann Kolumbien mit einem Sieg gegen Uruguay in der deutschen Nacht auf Samstag nach Punkten ausgleichen.