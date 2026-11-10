Fußball-Nationalmannschaft

Nmecha äußert sich zu umstrittenem Torjubel

Nach erneuter Kritik an seiner Jubelgeste bezieht Nationalspieler Felix Nmecha nun selbst Stellung. Der Dortmunder erklärt sich in einer Story bei Instagram.

Felix Nmecha erzielte die Tore zum Dortmunder Sieg gegen Elversberg am vorigen Wochenende. Foto: David Inderlied/dpa
Felix Nmecha erzielte die Tore zum Dortmunder Sieg gegen Elversberg am vorigen Wochenende.

Berlin/Herzogenaurach (dpa) - Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha hat seinen umstrittenen Torjubel verteidigt und betont, in seinem Glauben niemanden ausgrenzen zu wollen. «Mit meinem Jubel möchte ich weder mich selbst noch irgendeine Organisation in den Vordergrund stellen. Vielmehr geht es darum, meine "Krone" vor dem bald kommenden König niederzulegen und auf Jesus hinzuweisen, meine Hoffnung und meine Stärke», schrieb Nmecha in einer Instagram-Story. «Meine Botschaft war niemals darauf ausgerichtet, Intoleranz, Diskriminierung oder Hass in irgendeiner Form zu fördern.»

Nach Nmechas wiederholter Jubelgeste, bei der er sich eine imaginäre Krone abnimmt und diese auf den Knien vor sich auf den Rasen legt, war zuletzt wieder eine Debatte entflammt. Die Geste ist der Kampagne «The King's Return» zuzuordnen, die dem evangelikalen Netzwerk «Ballers in God» nahesteht.

«Ballers in God» ist ein 2015 gegründetes Netzwerk christlicher Fußballer, das viele solcher Aktionen in den sozialen Medien aufnimmt und verbreitet. Schon in der Vergangenheit wurde Nmecha für evangelikale Inhalte in sozialen Netzwerken kritisiert, die als homophob oder queerfeindlich bewertet wurden. Diese Vorwürfe hatte er bereits zuvor zurückgewiesen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Fan- und Förderabteilung vom BVB kritisierte den Jubel

Der 26-Jährige betonte in seiner Mitteilung: «Als Christen ist unsere Botschaft eine Botschaft der Liebe und des Respekts gegenüber jedem Menschen, unabhängig davon, woher er kommt, woran er glaubt oder welche Weltanschauung er vertritt.» Zum Schluss zitierte Nmecha den Bibelvers Johannes 3, 16: «Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt.»

Am Sonntag hatte die Fan- und Förderabteilung von Borussia Dortmund Nmecha und das Netzwerk «Ballers in God» scharf kritisiert, da der Profi die Geste nach seinen Toren beim 2:1-Sieg gegen die SV Elversberg erneut gezeigt hatte. Die Borussia kündigte als Reaktion auf die Fan-Kritik ein Gespräch mit Nmecha an. Bundestrainer Jürgen Klopp sprach nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur im Teamquartier der Nationalmannschaft in Herzogenaurach bereits mit dem 26-Jährigen. Inhalte oder Details über die Unterredung sind bislang nicht bekannt.

Aufregung schon bei der WM

Bereits bei der WM im Sommer hatte das Thema für kontroverse Debatten gesorgt, nachdem Nmecha über sein Tor beim 7:1-Sieg der DFB-Elf gegen Curaçao entsprechend gejubelt und nach dem Spiel in Houston mit gegnerischen Spielern auf dem Platz gebetet hatte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Klopp spricht mit Nmecha über umstrittenen Tor-Jubel
Fußball-Nationalmannschaft

Klopp spricht mit Nmecha über umstrittenen Tor-Jubel

Felix Nmecha demonstriert seine religiöse Überzeugung durch einen Torjubel. Das löst bei Fans seines Vereins Kritik aus. Bei der Nationalmannschaft wird der Dortmunder zum Gespräch gebeten.

09.11.2026

Jubel vor VfB-Kurve: Mainzer Amiri entschuldigt sich
Fußball-Bundesliga

Jubel vor VfB-Kurve: Mainzer Amiri entschuldigt sich

Nadiem Amiri bereut seinen Torjubel vor der VfB-Kurve - und zollt den Stuttgarter Anhängern Respekt. Sie hätten nach einem medizinischen Notfall im Mainzer Fanblock «Klasse bewiesen».

27.10.2025

Bundesliga

Der Risiko-Transfer: Dortmund und die Nmecha-Diskussion

Dass Felix Nmecha nun für Borussia Dortmund spielt, gefällt nicht allen BVB-Fans. Die Verantwortlichen setzen große Hoffnungen in den Nationalspieler. Der Transfer birgt Risiken in mehreren Bereichen.

04.07.2023

Transfers

Wechsel offiziell: BVB holt Felix Nmecha aus Wolfsburg

Dortmund verpflichtet Felix Nmecha als Ersatz für Jude Bellingham. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke äußert sich auch über umstrittene Posts des Profis. Nmecha hofft auf eine Chance bei den Fans.

03.07.2023

Bundesliga

Medien: Felix Nmecha vor Wechsel von Wolfsburg nach Dortmund

23.06.2023