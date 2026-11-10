Nmecha äußert sich zu umstrittenem Torjubel

Berlin/Herzogenaurach (dpa) - Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha hat seinen umstrittenen Torjubel verteidigt und betont, in seinem Glauben niemanden ausgrenzen zu wollen. «Mit meinem Jubel möchte ich weder mich selbst noch irgendeine Organisation in den Vordergrund stellen. Vielmehr geht es darum, meine "Krone" vor dem bald kommenden König niederzulegen und auf Jesus hinzuweisen, meine Hoffnung und meine Stärke», schrieb Nmecha in einer Instagram-Story. «Meine Botschaft war niemals darauf ausgerichtet, Intoleranz, Diskriminierung oder Hass in irgendeiner Form zu fördern.»

Nach Nmechas wiederholter Jubelgeste, bei der er sich eine imaginäre Krone abnimmt und diese auf den Knien vor sich auf den Rasen legt, war zuletzt wieder eine Debatte entflammt. Die Geste ist der Kampagne «The King's Return» zuzuordnen, die dem evangelikalen Netzwerk «Ballers in God» nahesteht.

«Ballers in God» ist ein 2015 gegründetes Netzwerk christlicher Fußballer, das viele solcher Aktionen in den sozialen Medien aufnimmt und verbreitet. Schon in der Vergangenheit wurde Nmecha für evangelikale Inhalte in sozialen Netzwerken kritisiert, die als homophob oder queerfeindlich bewertet wurden. Diese Vorwürfe hatte er bereits zuvor zurückgewiesen.

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Fan- und Förderabteilung vom BVB kritisierte den Jubel

Der 26-Jährige betonte in seiner Mitteilung: «Als Christen ist unsere Botschaft eine Botschaft der Liebe und des Respekts gegenüber jedem Menschen, unabhängig davon, woher er kommt, woran er glaubt oder welche Weltanschauung er vertritt.» Zum Schluss zitierte Nmecha den Bibelvers Johannes 3, 16: «Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt.»

Am Sonntag hatte die Fan- und Förderabteilung von Borussia Dortmund Nmecha und das Netzwerk «Ballers in God» scharf kritisiert, da der Profi die Geste nach seinen Toren beim 2:1-Sieg gegen die SV Elversberg erneut gezeigt hatte. Die Borussia kündigte als Reaktion auf die Fan-Kritik ein Gespräch mit Nmecha an. Bundestrainer Jürgen Klopp sprach nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur im Teamquartier der Nationalmannschaft in Herzogenaurach bereits mit dem 26-Jährigen. Inhalte oder Details über die Unterredung sind bislang nicht bekannt.

Aufregung schon bei der WM