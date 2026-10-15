Kurz vor Weltcup-Start

Norwegens Ski-Star Kilde erneut schwer verletzt

Eineinhalb Wochen vor dem Saisonauftakt in Sölden stürzt Aleksander Aamodt Kilde im Training folgenschwer. Es ist der nächste Rückschlag für den von Verletzungen geplagten 34-Jährigen.

Erneut schwer verletzt: Norwegens Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde. (Archivbild) Foto: Pier Marco Tacca/AP/dpa
Erneut schwer verletzt: Norwegens Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde. (Archivbild)

Sölden (dpa) - Der norwegische Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde muss den nächsten verletzungsbedingten Rückschlag verkraften. Der 34-Jährige hat bei einem Sturz im Abfahrtstraining in Chile einen Achillessehnenriss erlitten, wie sein Team mitteilte. Er werde ins österreichische Innsbruck zurückreisen und sich dort weiteren Untersuchungen unterziehen, hieß es weiter.

Kilde wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Im Januar 2024 erwischte es den früheren Gesamtweltcupsieger besonders heftig: Bei einem Sturz in der berüchtigten Abfahrt von Wengen verletzte er sich schwer an Unterschenkel und Schulter. In der Folge saß er phasenweise sogar im Rollstuhl.

Das Glamour-Paar der Ski-Szene: Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin. (Archivbild) Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa
Das Glamour-Paar der Ski-Szene: Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin. (Archivbild)

Comeback und Olympia-Verzicht

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Kilde gilt als einer der besten Speed-Fahrer der Welt, feierte in seiner Karriere bereits 21 Weltcup-Siege in Abfahrt und Super-G. Die neue Saison beginnt am 24. und 25. Oktober auf dem Rettenbachferner im österreichischen Sölden.

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