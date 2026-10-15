Norwegens Ski-Star Kilde erneut schwer verletzt

Sölden (dpa) - Der norwegische Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde muss den nächsten verletzungsbedingten Rückschlag verkraften. Der 34-Jährige hat bei einem Sturz im Abfahrtstraining in Chile einen Achillessehnenriss erlitten, wie sein Team mitteilte. Er werde ins österreichische Innsbruck zurückreisen und sich dort weiteren Untersuchungen unterziehen, hieß es weiter.

Kilde wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Im Januar 2024 erwischte es den früheren Gesamtweltcupsieger besonders heftig: Bei einem Sturz in der berüchtigten Abfahrt von Wengen verletzte er sich schwer an Unterschenkel und Schulter. In der Folge saß er phasenweise sogar im Rollstuhl.

Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa Das Glamour-Paar der Ski-Szene: Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin. (Archivbild)

Comeback und Olympia-Verzicht

Nach langer Pause kehrte der Verlobte von US-Top-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin im November 2025 in den Weltcup zurück. Auf eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Norditalien im Februar verzichtete er dann aber.

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