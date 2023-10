Ski-Dominatorin Shiffrin: Jagd auf neue magische Marken

Sie sei unter anderem ein paar Wochen bei ihrem Lebensgefährten, dem Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde, und dessen Familie in Norwegen gewesen. Und bei einer Show von Sängerin Taylor Swift. Dreieinhalb Stunden sei sie da mit ihren Teamkolleginnen auf- und abgehüpft, erzählt Shiffrin lachend. Die 28-Jährige wirkt voller Energie vor dem Auftakt des alpinen Weltcup-Winters an diesem Wochenende in Sölden.

Nachdem sie dem Schweden Ingemar Stenmark in der vergangenen Saison den Uralt-Rekord für die meisten Weltcup-Siege abgejagt hat, nimmt die US-Amerikanerin nun die nächste Bestmarke ins Visier. Mit der Österreicherin Annemarie Moser-Pröll gleichzuziehen und zum sechsten Mal den Gesamtweltcup zu gewinnen, wäre «wahrscheinlich der größte Erfolg» ihrer Karriere, sagt Shiffrin vor dem ersten Riesenslalom des Winters am Samstag (10.00 und 13.00 Uhr/ZDF und Eurosport) auf dem Rettenbachferner.

Moser-Pröll, die ihren Rekord bei den Damen in den 1970er-Jahren aufgestellt hat, sei eine «Vorreiterin des Skisports», sagt Shiffrin. Für sie selbst gilt das seit Jahren auch. 88 Weltcup-Erfolge, fünf Gesamtsiege, sieben Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und zwei bei Olympischen Spielen - die Ausnahmeathletin hat längst alles erreicht, was sie wollte. Und sich auch über ihren Sport hinaus einen Namen gemacht. Das US-Magazin «Time» listete sie unter den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten 2023 auf.

Shiffrin ist nicht nur eine begnadete Skifahrerin. Auch die großen Themen dieser Zeit, den Klimawandel oder mentale Gesundheit im Leistungssport etwa, behält sie im Blick. Den frühen Saisonstart der Alpinen und deren Rennkalender generell sieht sie durchaus mit Skepsis. «Bis zu welchem Grad sollen wir unsere Umwelt an einen Zeitplan anpassen, den wir haben wollen? Oder sollten wir unsere Zeitpläne an die Umwelt anpassen?», fragte sie unlängst.

Auch der ist Teil ihrer Erfolgsstory. Genau wie die Rückschläge, die Shiffrin in den vergangenen Jahren wegstecken musste - ob persönlicher oder sportlicher Natur. Der Unfalltod ihres Vaters Jeff 2020 traf sie schwer. Auch das Olympia-Drama 2022, bei dem sie in China als große Favoritin ohne Medaille blieb, setzte Shiffrin zu. Doch sie kam immer wieder zurück. Und wie. Sie muss nichts mehr beweisen. Dennoch wolle sie «sehen, wie weit ich in diesem Sport gehen kann», sagt Shiffrin. Ein Limit scheint da nicht in Sicht.