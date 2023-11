Österreich siegt vor Test gegen DFB-Elf - Ungarn löst Ticket

Ungarn hat seine Teilnahme an der EM in Deutschland nach einem späten Ausgleichstreffer zum 2:2 (1:1) in Bulgarien nun auch perfekt gemacht. Martin Adam (10. Minute) gelang die schnelle Führung für die Ungarn, doch Spas Delev (24.) glich noch vor der Pause aus. Kiril Despodow (79.) brachte Bulgarien schließlich in Führung. Doch in der siebten Minute der Nachspielzeit unterlief Bulgariens Alex Petkow noch ein Eigentor, was den Ungarn zur Qualifikation für die EM reichte.