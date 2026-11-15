Offiziell: Eishockey-U20-WM in Kanada ohne Russland

Berlin (dpa) - Die Junioren-Weltmeisterschaft im Eishockey in Kanada wird ohne Russland stattfinden. Das teilte der Eishockey-Weltverband IIHF mit. «Die IIHF bestätigt, dass die russische U20-Nationalmannschaft aufgrund der von der kanadischen Regierung offiziell mitgeteilten Haltung und den angekündigten Einschränkungen nicht an der Junioren-Weltmeisterschaft teilnehmen kann», hieß es in dem Schreiben.

Zuvor hatte Kanada als Gastgeber der U20-WM angekündigt, Russlands Auswahl keine Visa erteilen zu wollen. Der Weltverband teilte mit, dass Kanada dennoch Gastgeber des Turniers bleiben werde.

Auslöser der Debatte ist ein Urteil des Sportgerichtshofs Cas, der Ende Oktober entschied, die Suspendierung russischer Eishockey-Teams trotz des weiter andauernden Angriffskrieges gegen die Ukraine aufzuheben. Noch unklar ist, welche Folgen das Cas-Urteil für die Eishockey-WM der Männer 2027 in Deutschland haben wird. Die Bundesregierung hält eine Ausrichtung der WM bei einer Teilnahme Russlands für «faktisch nicht möglich». Mehrere Länder um Weltmeister Finnland wollen nicht gegen russische Mannschaften antreten.

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