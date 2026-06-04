Offiziell: Iraola wird neuer Trainer beim FC Liverpool

Liverpool (dpa) - Der FC Liverpool wird künftig von Andoni Iraola trainiert. Wie der englische Fußballclub mitteilte, übernimmt der 43 Jahre alte Coach die Mannschaft um den deutschen Mittelfeldstar Florian Wirtz offiziell ab 1. Juli. Der Nachfolger von Arne Slot erhält laut Medienberichten einen Vertrag bis Sommer 2028.

«Ich bin wirklich begeistert, wirklich begeistert. Denn natürlich kennt man Liverpool, man weiß, dass es ein großer Verein ist, ein riesiger Verein, einer der größten der Welt», sagte der aus Spanien stammende Iraola. «Die Atmosphäre, die Fans, der Verein, die Spieler, die Chance für mich, Spitzenspieler zu trainieren, die Chance, um Titel zu kämpfen. Ich glaube, attraktiver geht es nicht. So etwas findet man selten.»

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Liverpool ist seine bislang größte Aufgabe als Trainer. Die Reds sind zusammen mit Erzrivale Manchester United englischer Rekordmeister, beide kommen auf 20 Titel.

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Slot musste vorzeitig gehen

Iraola, der auch bei Bayer Leverkusen im Gespräch gewesen sein soll, arbeitete in den vergangenen drei Jahren erfolgreich bei Liverpools Ligarivale AFC Bournemouth. Die «Cherries» führte er in der abgelaufenen Premier-League-Saison als Sechster in die Europa League und landete nur drei Punkte hinter dem Fünften Liverpool. Sein Nachfolger in Bournemouth wird Marco Rose.

Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa Kein glückliches Händchen: Hinter Liverpools Ex-Coach Arne Slot liegt eine enttäuschende Saison. (Archivbild)