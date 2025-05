Oilers fehlt ein Sieg zu Conference-Finals in NHL-Playoffs

Edmonton (dpa) - Leon Draisaitl fehlt mit den Edmonton Oilers nur noch ein Sieg zum Einzug in die Conference Finals der NHL-Playoffs. Vor den eigenen Fans gewannen die Kanadier 3:0 gegen die Vegas Golden Knights und liegen in der Best-of-Seven-Serie nun mit 3:1-Siegen vorne. In der deutschen Nacht zu Donnerstag kann Edmonton die Golden Knights aus den Playoffs werfen.