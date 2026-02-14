Winterspiele

Olympia-Aus: Eishockey-Frauen verpassen Sensation

Zu viele Fehler im Olympia-Viertelfinale lassen Deutschlands Eishockey-Frauenteam keine Chance gegen Kanada. Ein ansonsten couragierter Auftritt führt zumindest zu einem Treffer.

Torhüterin Sandra Abstreiter patzte zweimal Foto: Peter Kneffel/dpa
Torhüterin Sandra Abstreiter patzte zweimal

Mailand (dpa) - Deutschlands Eishockey-Frauen haben die Olympia-Sensation verpasst und sind gegen Kanada im Viertelfinale der Winterspiele in Mailand ausgeschieden. Zu viele individuelle Fehler ließen dem Team von Trainer Jeff MacLeod beim 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) am Samstag keine Chance gegen den Olympiasieger. Franziska Feldmeier von den Eisbären Berlin traf in Unterzahl zum Ehrentreffer (49. Minute) für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die erstmals seit 2014 wieder bei Olympia dabei war.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Brianne Jenner (2.), Claire Thompson (17.), Sarah Fillier (38.), Blayre Turnbull (41.) und Topstar Marie-Philip Poulin (56.) schossen die Tore für den Favoriten, der am Montag um den erneuten Einzug ins Finale spielt. Vorrunden-Topscorerin Laura Kluge von Boston Fleet aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL blieb diesmal erfolglos. Bei einem Konter im ersten Drittel hatte die deutsche Top-Stürmerin Pech, als sie von Poulin abgelaufen wurde.

Torhüterin Abstreiter patzt zweimal

Die kanadische Star-Stürmerin hatte sich rechtzeitig zum Viertelfinale wieder fit gemeldet, nachdem sie sich im zweiten Vorrundenspiel gegen Tschechien (5:1) verletzt und danach zwei Spiele verpasst hatte. Trainer Troy Ryan hatte angekündigt, Poulins Einsatzzeit «managen» zu wollen. Tatsächlich bekam die 34-Jährige während des Spiels immer mal wieder Auszeiten. 

Deutschlands Eishockey-Frauen sind im Olympia-Viertelfinale ausgeschieden Foto: Peter Kneffel/dpa
Deutschlands Eishockey-Frauen sind im Olympia-Viertelfinale ausgeschieden

Das MacLeod-Team schaffte es erst im Laufe des ersten Olympia-Viertelfinals überhaupt für eine deutsche Frauen-Auswahl, die Nervosität abzulegen. Da stand es allerdings schon 0:1 nach einem Abstimmungsfehler in der Abwehr. Trotzdem zeigte Deutschland Courage. Wann immer es gefährlich wurde, stand Kluge auf dem Eis.

Aussetzer von Torhüterin Sandra Abstreiter von Montreal Victoire aus der PWHL führten allerdings zu weiteren Gegentoren. Die 27-Jährige ließ zunächst einen harmlosen Schuss von der blauen Linie durch die Beine gleiten. Im Mittelabschnitt lenkte sie in Unterzahl einen Schuss aus spitzem Winkel ins eigene Netz. Mit diesen groben Fehlern konterkarierte Abstreiter zahlreiche starke Paraden im weiteren Spielverlauf.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
NHL-Stars führen Eishockey-Team zu Olympia-Auftaktsieg
Olympisches Eishockeyturnier

NHL-Stars führen Eishockey-Team zu Olympia-Auftaktsieg

Deutschlands Eishockey-Cracks feiern bei Olympia einen Auftakt nach Maß. Gegen Dänemark überzeugen vor allem die NHL-Stars. Am Samstagmittag geht weiter - gegen wen?

12.02.2026

Keine Superstar-Allüren: Draisaitl sieht gute Olympia-Chance
Olympische Winterspiele

Keine Superstar-Allüren: Draisaitl sieht gute Olympia-Chance

Erstmals seit sieben Jahren spielt Leon Draisaitl wieder für Deutschland. Bei seiner Olympia-Premiere erlebt er schnell ganz besondere Momente und sieht im starken DEB-Kader eine große Chance.

07.02.2026

Forsches Ziel und Systemfehler: Start der Eishockey-Frauen
Olympische Winterspiele

Forsches Ziel und Systemfehler: Start der Eishockey-Frauen

Das Frauen-Eishockey in Deutschland findet so gut wie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Erstmals seit 2014 sind die deutschen Frauen wieder bei Olympia dabei. Die Bühne wollen sie nutzen.

04.02.2026

Torhüterin Abstreiter trägt deutsche WM-Hoffnungen
Eishockey

Torhüterin Abstreiter trägt deutsche WM-Hoffnungen

Die deutsche Torhüterin Sandra Abstreiter hat den Sprung in die Profiliga nach Nordamerika geschafft. Bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Utica hat der Eishockey-Star große Ziele.

02.04.2024

Weltmeisterschaft in Kanada

Deutschland bei Eishockey-WM der Frauen im Viertelfinale

11.04.2023