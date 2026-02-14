Olympia-Aus: Eishockey-Frauen verpassen Sensation

Mailand (dpa) - Deutschlands Eishockey-Frauen haben die Olympia-Sensation verpasst und sind gegen Kanada im Viertelfinale der Winterspiele in Mailand ausgeschieden. Zu viele individuelle Fehler ließen dem Team von Trainer Jeff MacLeod beim 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) am Samstag keine Chance gegen den Olympiasieger. Franziska Feldmeier von den Eisbären Berlin traf in Unterzahl zum Ehrentreffer (49. Minute) für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die erstmals seit 2014 wieder bei Olympia dabei war.

Brianne Jenner (2.), Claire Thompson (17.), Sarah Fillier (38.), Blayre Turnbull (41.) und Topstar Marie-Philip Poulin (56.) schossen die Tore für den Favoriten, der am Montag um den erneuten Einzug ins Finale spielt. Vorrunden-Topscorerin Laura Kluge von Boston Fleet aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL blieb diesmal erfolglos. Bei einem Konter im ersten Drittel hatte die deutsche Top-Stürmerin Pech, als sie von Poulin abgelaufen wurde.

Torhüterin Abstreiter patzt zweimal

Die kanadische Star-Stürmerin hatte sich rechtzeitig zum Viertelfinale wieder fit gemeldet, nachdem sie sich im zweiten Vorrundenspiel gegen Tschechien (5:1) verletzt und danach zwei Spiele verpasst hatte. Trainer Troy Ryan hatte angekündigt, Poulins Einsatzzeit «managen» zu wollen. Tatsächlich bekam die 34-Jährige während des Spiels immer mal wieder Auszeiten.

Foto: Peter Kneffel/dpa Deutschlands Eishockey-Frauen sind im Olympia-Viertelfinale ausgeschieden

Das MacLeod-Team schaffte es erst im Laufe des ersten Olympia-Viertelfinals überhaupt für eine deutsche Frauen-Auswahl, die Nervosität abzulegen. Da stand es allerdings schon 0:1 nach einem Abstimmungsfehler in der Abwehr. Trotzdem zeigte Deutschland Courage. Wann immer es gefährlich wurde, stand Kluge auf dem Eis.