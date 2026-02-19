Winterspiele

Sieg gegen Kanada: US-Frauen Eishockey-Olympiasiegerinnen

Die USA und Kanada liefern sich mal wieder einen harten Fight im olympischen Eishockey-Finale der Frauen. Diesmal triumphieren wieder das US-Team. Auf beiden Seiten verabschieden sich Ikonen.

Das US-Team darf jubeln. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa
Das US-Team darf jubeln.

Mailand (dpa) - Die US-Frauen sind zum dritten Mal Eishockey-Olympiasiegerinnen. Gegen Kanada mit Rekordspielerin Marie-Philip Poulin gewannen die USA mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Im ewigen Finalduell der Erzrivalen schoss US-Ikone Hilary Knight das US-Team zwei Minuten vor dem Spielende in die Verlängerung, dort Megan Keller in der fünften Minute der Overtime. Die Schweiz hatte zuvor nach einem 2:1 nach Verlängerung gegen Schweden Bronze gewonnen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die USA waren mit einem olympischen Rekord von fünf Spielen in Serie ohne Gegentor als Favorit ins Finale von Mailand eingezogen, mussten aber hart für ihren dritten Olympiasieg nach 1998 und 2018 kämpfen. Kristin O'Neill (21.) hatte Kanada in Unterzahl in Führung gebracht. Glück hatte das US-Team sechs Minuten vor Schluss, als es nach einem Bandencheck gegen die beste kanadische Verteidigerin Erin Ambrose nur eine Zwei-Minuten-Strafe für Britta Curl gab. Ambrose konnte danach nicht mehr weiterspielen. 

Die USA ist zum dritten Mal nach 1998 und 2018 Olympiasieger Foto: Hassan Ammar/AP/dpa
Die USA ist zum dritten Mal nach 1998 und 2018 Olympiasieger

Nur einmal ein anderes Team im Frauen-Finale

Nur ein einziges Mal hatte es bei Olympischen Winterspielen bislang eine andere Nation als Kanada und die USA ins Endspiel geschafft: 2006 hatte Schweden Silber gewonnen. Mit dem Endspiel ging auf beiden Seiten eine Ära zu Ende. Sowohl für die erfolgreichste Spielerin der Geschichte, Kanadas Poulin (34), als auch Knight (36) war es das jeweils letzte Spiel bei Olympischen Winterspielen

Knight hatte zuvor mit einem Heiratsantrag an US-Eisschnellläuferin Brittany Bowe, den sie bei Instagram öffentlich gemacht hatte, für Aufsehen gesorgt. Poulin konnte ihren eigenen Olympiarekord in Mailand nicht ausbauen: In den vier Olympia-Endspielen zuvor hatte sie jeweils mindestens ein Tor geschossen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eishockey-Finale Kanada gegen USA möglich - Sorgen um Crosby
Olympisches Eishockey-Turnier

Eishockey-Finale Kanada gegen USA möglich - Sorgen um Crosby

Kanada, die USA und Finnland kämpfen sich jeweils in der Verlängerung ins Halbfinale des olympischen Eishockeyturniers. Sorgen gibt es um Kanadas Superstar Sidney Crosby, der verletzt vom Eis musste.

19.02.2026

Olympia-Aus: Eishockey-Frauen verpassen Sensation
Winterspiele

Olympia-Aus: Eishockey-Frauen verpassen Sensation

Zu viele Fehler im Olympia-Viertelfinale lassen Deutschlands Eishockey-Frauenteam keine Chance gegen Kanada. Ein ansonsten couragierter Auftritt führt zumindest zu einem Treffer.

14.02.2026

Dämpfer zum Start: Eishockey-Frauen verlieren gegen Schweden
Olympische Winterspiele

Dämpfer zum Start: Eishockey-Frauen verlieren gegen Schweden

Das Olympia-Ziel Halbfinale dürfte unrealistisch bleiben für die Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen. Zum Turnierstart verliert das DEB-Team klar gegen Schweden. Dabei ging es zunächst gut los.

05.02.2026

Steinmeier bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele
In Mailand

Steinmeier bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele

Der Bundespräsident schaut sich am Samstag und Sonntag Wettkämpfe an. Dabei steht auch ein Besuch beim Eishockey auf dem Programm.

28.01.2026

Eishockey-Bund nominiert Draisaitl und Co. für Olympia 2026
Olympische Winterspiele

Eishockey-Bund nominiert Draisaitl und Co. für Olympia 2026

Erstmals seit zwölf Jahren werden bei den Olympischen Winterspielen wieder die NHL-Stars dabei sein. Der Deutsche Eishockey-Bund hat seine Besten bereits in den vorläufigen Kader nominiert.

16.06.2025