Olympisches Eishockeyturnier

Superstar Crosby verletzt sich bei Viertelfinal-Drama

Kanada steht nach einem Sieg in der Verlängerung gegen Tschechien im Halbfinale, verliert aber seinen Kapitän. Ob der Ausnahmekönner im Halbfinale wieder spielen kann, ist unklar.

Top-Favorit Kanada rettete sich mit einem Sieg in der Overtime ins Halbfinale, Foto: Peter Kneffel/dpa
Top-Favorit Kanada rettete sich mit einem Sieg in der Overtime ins Halbfinale,

Mailand (dpa) - Ohne seinen Superstar und Kapitän Sidney Crosby ist Top-Favorit Kanada dramatisch ins Olympia-Halbfinale eingezogen. Den Siegtreffer von Mitch Marner in der zweiten Minute der Verlängerung beim 4:3 (2:1, 0:1, 1:1) erlebte der 39 Jahre alte Crosby nicht mehr auf dem Eis mit. Der Olympiasieger von 2010 und 2014 musste bereits im zweiten Drittel nach einigen harten Checks in die Kabine.

«Das ist natürlich hart, wenn du deinen Kapitän so siehst. Ich hoffe, dass er im nächsten Spiel wieder dabei sein kann», sagte Abwehrstar Drew Doughty von den Los Angeles Kings. 

Die NHL-Startruppe um Connor McDavid, Nathan Mackinnon und Crosby hatte in Mailand viel Mühe mit den Tschechen, die bis kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit noch 3:2 geführt hatten. Nick Suzuki von den Montreal Canadiens rettete den Favoriten vier Minuten vor Schluss mit seinem Ausgleich in die Verlängerung.

