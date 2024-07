British Open: Olympiasieger Schauffele triumphiert in Troon

Troon (dpa) - Nach dem nächsten Triumph in seiner grandiosen Karriere nahm Xander Schauffele hinter dem 18. Grün des Royal Troon Golf Clubs seine Familie fest in den Arm. Mit Ehefrau Maya, Mutter Ping Yi und Vater Stefan bejubelte der Olympiasieger den Sieg bei der British Open im schottischen Troon. Für den 30 Jahre alten Amerikaner ist es zwei Monate nach seinem Premierenerfolg bei der PGA Championship der zweite Triumph bei einem Major-Turnier.

Schauffele setzte sich dank einer starken 65er-Finalrunde mit einem Gesamtergebnis von 275 Schlägen gegen den Amerikaner Billy Horschel und den Engländer Justin Rose (beide 277 Schläge) durch. Für den Sieg bei dem traditionsreichen Turnier erhielt der Kalifornier mit deutschen Wurzeln ein Preisgeld von 3,1 Millionen US-Dollar (2,85 Millionen Euro) und die Siegertrophäe Claret Jug - eine silberne Weinkanne. Für ein Jahr darf Schauffele zudem den Titel «Champion Golfer of the Year» tragen.

Schauffele meisterte die schwierigen Bedingungen auf dem anspruchsvollen Par-71-Kurs an der schottischen Westküste am besten. Böiger Wind, tiefe Sandbunker sowie extrem harte und wellige Fairways und Grüns verlangten den Spielern an vier Tagen alles ab.